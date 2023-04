ONLINE: Hradec - Vítkovice 1:2. Snížení. Hosté zapomněli na Eberleho

Už nemají kam couvnout. Hokejisté Vítkovic jdou do čtvrtého duelu semifinále Generali Česká play off na hřišti Hradce Králové s jediným cílem – vyhrát. V opačném případě čeká mužstvo kouče Miloše Holaně prohra 0:4 na zápasy a konec sezony. Východočeši jsou pro změnu ve skvělé pozici a jen jedna výhra je dělí od premiérového postupu do boje o Masarykův pohár. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.