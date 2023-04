SESTŘIH: Hradec - Vítkovice 1:2. Hosté žijí! Vyřazení pomohl odvrátit Klimeš

Jsou v pořádně těžké situaci, ale ještě nekončí. Hokejisté Vítkovic dokázali ve čtvrtém duelu semifinále Generali Česká play off porazit Hradec Králové 2:1 a za stavu 1:3 na zápasy se série vrací do Ostravar Arény. Mužstvu kouče Miloše Holaně výrazně pomohli odvrátit rychlé vyřazení brankář Lukáš Klimeš, který dostal poprvé přednost před jedničkou Alešem Stezkou a dvougólový střelec Rastislav Dej. K postupu do finále ale mají stále blíž Východočeši. Pátá bitva je na programu v úterý.