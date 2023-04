Úkoly pro 7. zápas: Sedlák není vše a disciplína obou týmů. Co žolík Buček?

Video se připravuje ... Jeden skočí do finále, druhému skončí sezona. Sedmé semifinále mezi Pardubicemi a Třincem slibuje grandiózní vyvrcholení velké série. Tady je pět klíčových bodů k oběma týmům, které potřebují splnit, aby prošly do bitvy o titul. Z pohledu Dynama je důležité pochopit výjimečnost soupeře, Třinec se nesesype z vyrovnaného stavu pár minut před koncem. Naopak, závěry má hodně silné... Pět bodů Pardubic dal dohromady redaktor Pavel Ryšavý, ty třinecké Květoslav Šimek.

Dynamo: Nevěřit jen na Sedláka V těžkých zápasech poznáte, kdo unese jejich tíhu. Pokud nemáte dostatečně veliké sebevědomí, primárně se otáčíte k hvězdám, ať všechno zařídí. Tím pádem se nabízí, že by zápas měl rozhodnout Lukáš Sedlák, nejvýraznější ofenzivní hráč Pardubic v play off. Jenže Třinec se na něj dovede dobře soustředit a bránit ho. Proto Dynamo potřebuje velmi silný Zohornův útok, ať je herně stejně dominantní jako v šestém utkání v Třinci. Do koncovky se dobře hrne i Říčka, jednou střeleckou smůlu třeba prolomí, ale on je snajpr skrytý v davu. Kolem brány je silný ještě Adam Musil. Síla Pardubic by měla spočívat v šířce soupisky. Nejen od Lukáše Sedláka potřebují Pardubice podporu • Foto Michal Beránek / Sport

Dynamo: Chtít podporu od beků Pardubice mají dva nadstandardní obránce Jana Košťálka s Peterem Čerešňákem. Výjimeční jsou tím, jak dovedou přejít jeden na jednoho (v tom je silný hlavně Košťálek) a jak se umí zapojit do útočných rotací. Je to věc, která může udělat ve velmi dobře postavené třinecké defenzivě průvan. Tenhle model jste mohli vidět několikrát ve středu, hráči rotují, mění posty, pak se otevře prostor na křížnou nahrávku přes osu. Samozřejmě je zde i riziko. Pokud při výměně pozic ztratíte kotouč, Třinec vyletí na zteč, proto je důležité vzájemné zajišťování. Jestli ale přichází střela po nahrávce přes osu, nebo obránce pálí na teč do rozhozené defenzivy, je vyšší pravděpodobnost, že pevný val prolomíte. Třinec - Pardubice: Čerešňák krásně projel a nabil Rákosovi, 0:2 Video se připravuje ...

Dynamo: Vyloučení a výpadky? Polosmrt Občas máte pocit, že Třinec spí. Nespí, číhá, až soupeř udělá chybu. Když Pardubice poleví v koncentraci? Je zle, stačí, když si jeden hráč neuhraje souboj, pak Hudáček, Růžička a Nestrašil dovedou trestat. Pardubice předvedly nejsilnější výkon v zápase číslo čtyři, kdy ukázaly největší herní disciplínu směrem dozadu, což je proti Třinci klíč. Zásadní taky je, aby se vyvarovaly faulů v útočném pásmu. Nedovolený zákrok musí v sedmé bitvě vycházet z toho, že jde o brzdu, ne o nezvládnuté emoce. Na disciplínu musí dávat Pardubice pozor • Foto Pavel Mazáč / Sport

Dynamo: Vysoká kvalita střelby Nečekejte, že by Zdeněk Moták poslal na sedmý zápas do branky Marka Mazance. Ondřej Kacetl naposledy střídal, ale celkově je výborný. Zásadní je, že „obyčejné“ střely někam na břicho nebo do betonů nemají moc nárok. Nedává soupeři góly zdarma, prakticky nechybuje. Třeba i proti střelám po nahrávce křížem má velmi vysokou úspěšnost zákroků 91,3 %. Není kouzelník, pouze je to velmi kvalitní gólman ve velmi dobré formě. Tak je potřeba k zakončení přistupovat. Zatím nejlépe fungují střely do jeho pravého horního rohu, kam inkasoval šest branek a jde o jedinou zónu, kde má úspěšnost zásahů pod 90 % (89,47 %). Třinec - Pardubice: Draveckého smolná teč přizvedla Válovo nahození, 0:1 Video se připravuje ...

Dynamo: Pamatovat na třineckou trpělivost Jedno z hlavních třineckých přikázání je, že vítězný gól se dá klidně vstřelit dvě minuty před koncem, nepotřebuje protrhnout síť ve 3. minutě. To tady platí už roky a nic se nemění. Od začátku předkola odehrál 15 zápasů. Škrtneme si z toho, kdy měl proti sobě prázdnou bránu a soupeř hrál power play. Jeho gólová bilance v poslední desetiminutovce je 7:0 (pardubická 2:0). Nikam se neženou, umí si počkat. S touhle alternativou Pardubice musí počítat. Celkové skóre Třince v play off od startu třetí třetiny je 24:9 (pardubické 11:8). Jako soupeř Ocelářů prostě musíte počítat s tím, že klidně v 55. minutě může svítit na kostce stav 0:0 a Třinec z toho rozhodně nebude v depresi. Třinecký útočník Tomáš Marcinko je jedním z těch, kteří bojují až do konce • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

Třinec: Držet systém i hlavu V třineckém týmu pořád vězí ohromná ofenzivní síla, tenhle mančaft by dokázal kohokoliv v útočné třetině posadit na kolotoč, přestřílet, rozjezdit. Šikovných, rychlých a extrémně kreativních borců je na soupisce dost. Jenže Oceláři dobře vědí, jakým stylem se čtyřikrát v řadě za sebou prokousali do finále a ke třem mistrovským pohárům. Zodpovědný defenzivní systém, ve kterém se jede týmově podle přesně daných not. Jestliže něco funguje, nemá cenu to měnit. Jakmile ze systému vypadne jeden, je problém. I s tím mají Oceláři ze závěru dlouhodobé části zkušenosti. Třinečtí hokejisté se radují z gólu obránce Adama Smitha (uprostřed) • Foto Pavel Mazáč / Sport

Třinec: Zajistit klid brankáře Ať už bude v bráně Ondřej Kacetl nebo Marek Mazanec, tak je pro jeho parťáky úkol číslo jedna jasný: dopřát mu „klid na práci“. To znamená, nenechat do něj soupeře najíždět, rozhazovat. Pro příklady nemusíme daleko. V šestém semifinále se Tomáš Zohorna hned při prvních střídáních šikovně tlačil ze strany do brankoviště, u tyčky dokázal v souboji s bekem rozhodit i Ondřeje Kacetla. A tomu pak následně prošla (tečovaná) střela od Ondřeje Vály, kterou by v normální situaci ve většině případů čapnul. Zdaleka to není úkol jen pro třinecké beky, bez zodpovědné podpory útočníků v defenzivní zóně to sami nezvládnou. Pardubice - Třinec: Dorážející Sedlák nedokázal v tísni zasunout puk přes beton Kacetla Video se připravuje ...

Třinec: Disciplína na hraně žiletky Ošemetná záležitost, v play off dvakrát víc. Na jednu stranu musíte hrát ostře, dohrávat souboje, brát rivalům energii a nenechat je vydechnout. Zápas musí bolet. Ale zároveň musíte hrát čistě. Často jdete po hraně žiletky. Pět stejných zákroků u rozhodčích projde, jeden ne. A udržte si pak čistou hlavu. Pardubičtí sice zatím nemají zdaleka tak úspěšné přesilovky jako Oceláři. V porovnání nastřílených přesilovkových gólů (4:12), i v úspěšností využití (18,18 %: 32,43 %) výrazně zaostávají. Ovšem pozor. Úspěšnost střelby v přesilovkách mají podobnou (12,13%:13,34%). Čili, jak trefně říkal trenér Radim Rulík: nejlepší oslabení, je žádné oslabení. Radegast HITparáda: Hudáček srazil tvrďáka Musila Video se připravuje ...

Třinec: Překvapit žolíkem? Borců v záloze mají Oceláři dost. A čerstvá síla s extrémní motivací se vždycky hodí, zvlášť když v této fázi play off už prakticky každý hraje s větším, či menším zdravotním problémem. Podívejte na hradeckého Patrika Miškáře, který už v sérii Mountfieldu s Vítkovicemi vstřelil dva vítězné góly. I Oceláři před rokem vytáhli z „farmy“ matadora Vladimíra Svačinu, který za 14 zápasů nasbíral 8 bodů (2+6) a připsal si i zlatý gól v posledním finále na Spartě. Nebýt kontroverze ohledně KHL, mohl být žolíkem Samuel Buček. Po osmi zápasech play off bez bodu (a čtyřech minusových bodech v hodnocení +/-) ho trenéři stáhli. Pokud by to vzala kabina, byl by ideálním typem pro překvapení. Čistě hokejové schopnosti na to má. Samuel Buček během utkání se Spartou • Foto Michal Beránek / Sport