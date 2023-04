Hrdina Lakatoš po vítězném gólu: Já už chci jet konečně domů…

Dominiku, co vám proběhlo hlavou po vítězném gólu? Úleva, že je maraton konečně u konce?

„Já byl rád, že konečně pojedeme domů… Poté, co jsme tady byli do jedenácti nebo do kolika. Spadlo to z nás, jsme šťastní… Máme hlavně radost, že jsme dokázali sérii vrátit na rozhodující zápas do Ostravy. Od stavu 3:0 si říkáme, že to bude válka a boj do konce. Podařilo se nám to… Teď odsud musíme rychle odjet a připravit se na sobotu.“

Dal jste životní gól, anebo si ho schováváte na sobotu?

„To teprve uvidíme, jestli přijde nějaký životní, nebo už byl. Zatím je to jeden z těch lepších gólů. V Liberci jsem dal pár gólů ve finále. Ale tenhle v Hradci se u mě řadí hodně vysoko.“

Večer plný bizarních momentů jste rozhodli v podobném duchu v brejku při oslabení. Rozhodující chvíle vašima očima?

„Já ani nevím, jak to vzniklo… Dejko (Rastislav Dej) perfektně vypíchl nebo chytil kotouč, viděl jsem, že zaútočil, tak jsem dal hlavu dolů a jel akci podpořit. Našel mě perfektní nahrávkou, já si to jen stáhl, gólman tam nechal trošku místo a se štěstím jsme dali gól. Jsme strašně rádi, že to vyšlo a že jsme to dokázali.“

A co říkáte na to, že jste sehráli nejdelší utkání v ligové historii?

„Mně osobně to celkem dost vadilo… (usmívá se) Je to každopádně o vůli, o morálu, který jsme dneska předvedli. Jak my, tak samozřejmě soupeř. Pro oba celky to bylo fyzicky náročné, my byli ti šťastnější.“

V jakém duchu probíhaly přestávky před jednotlivými prodlouženími? Došlo i na vtípky?

„Nebylo tam nic takového, všichni jsme se snažili v hlavách nastavit tak, že se pořád pokračuje. A věřit. Nic víc k tomu asi nebylo.“

Trenér Miloš Holaň tu před vámi říkal, že v pátek je normální sraz i trénink…

„Tak o tom si ještě po cestě promluvíme… (usmívá se) Ale ne, jak trenéři řeknou, tak to bude. Přijedeme, trochu spočineme a zase se sejdeme. Určitě si ukážeme nějaké věci, co tam byly a co musíme zlepšit. A budeme se už připravovat na sedmý zápas.“

Jak bylo těžké udržet koncentraci poté, co rozhodčí neuznali Robertsi Bukartsovi gól ve 115. minutě?

„Náš videokouč nám hlásil, ať se připravíme do hry. Ještě než padl verdikt, jsme tušili, že gól možná platit nebude. Takže jsme se do toho museli vrátit. O tomhle play off je. Kdybychom se v hlavách nepřipravili, tak jsme neuspěli. Už jsem to říkal před pár dny, že hrajeme o všechno. Nechali jsme to spadnout do stavu 3:0, od té doby hrajeme o všechno. A hrajeme de facto o život. Najednou je to 3:3… Je to skvělé, ale ještě není konec. Jen doufám, že my budeme ti šťastnější.“

Co byste vzkázal před bitvou o všechno fanouškům?

„Doufám, že bude vyprodaná aréna a že nás lidi poženou. Atmosféru jsme tu měli od našich fanoušků skvělou. Budeme bojovat až do konce, budeme připraveni.“

O další rekord v minutáži ale už asi nestojíte, že?

„Ne, já doufám, že už žádné rekordy padat nebudou. Maximálně ve vstřelených gólech. Určitě ne v čase.“ (usmívá se)

Ale v otočení série?

„Samozřejmě, půjdeme si za tím. Bude to boj, jsou to vyrovnané zápasy. Musíme se na to připravit.“

Byli jste připravení, že se může hrát do nekonečna? Hrálo se dost opatrně…

„Nikdo nechtěl udělat chybu, měli jsme to v hlavách, zvlášť když hrajete třetí, čtvrté prodloužení. Ten pohyb už tam pořádně nebyl, tvrdé kontakty také vymizely. Ale dokázali jsme nastavit hlavy na to, že jsme to zvládli.“

Může tenhle moment pro Hradec znamenat velkou psychickou ránu?

„Nedokážu asi odpovědět, jak se to projeví před sedmým zápasem. Musíme se soustředit na nás, na náš výkon a nerozebírat věci okolo.“

Co teď budete jíst?

„Nevím, něco nám asi objednali, ještě nás čeká dlouhá cesta domů.“