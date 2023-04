Kolik já toho snědl a vypil, usmíval se Stezka po maratonu a 77 zákrocích

Bylo na něm od první minuty i z dálky vidět, jak moc si věří a jak strašně chce uspět. Aleš Stezka se překonával, chytal s ohromným klidem, deptal hradecké střelce. Po 6 hodinách a 20 minutách rekordní pracovní šichty mu napočítali nakonec 77 zákroků a jejich úspěšnost závratných 98,6 procenta. Vítkovický gólman pustil jediný puk. Kdyby ránu obránce McCormacka smolně netečoval spoluhráč Jarůšek, měl by i tuhle. Ale to po vysilujícím boji, který ukončil Dominik Lakatoš v čase 138:51, házel za hlavu.

Co se vám honí hlavou po historickém duelu?

(rozesměje se) „Já nevím, kde začít... Jsem rád, že jsme to urvali. Byla to na jednu stranu strašně zajímavá zkušenost, zároveň už bylo na obou týmech vidět, že nikdo nechtěl udělat chybu a síly ubývaly. Jsem šťastný, že jsme to urvali a opět ukázali naše srdíčko. Hráli jsme jako jeden muž a byli trpěliví.“

Vybaví se vám, která šance Hradce v závěru byla nejnebezpečnější? Bylo jich celkem dost.

„Jéžišmarjá, to se omlouvám, už si vůbec nevybavím konkrétní situace, ten zápas trval přes šest hodin. Kluci mi hodně pomohli a těžké situace jsme zvládli.“

V závěru boje jste se koncentroval na hradeckou přesilovku, abyste neinkasoval a skóroval přitom váš tým…

„Já se hru snažil vnímat jen ve chvíli, když jeli oni na nás. Pokud byla hra mimo naše pásmo, snažil jsem se hlavu čistit a na chvilku ji i vypnout. Samozřejmě, že ne úplně. Ale abych měl co nejvíc sil v nejdůležitějších momentech.“

Dokážete dostatečně zregenerovat před sobotou?

„Pro oba týmy je to stejné. Budeme se snažit zregenerovat co nejlíp a co nejrychleji. A připravit se na sobotní zápas.“

Co hlad a žízeň během nekonečného zápasu?

„No, ty kráso, to mi povídejte... (usmívá se) Já jsem toho vypil a snědl... Ale stejně to měli všichni. Padla spousta kol, energeťáků, což prostě bylo potřeba. Teď to hlavně zapít hodně vodou, protože jsme toho dost vypotili.“

Bylo těžké přijmout neuznaný gól Robertse Bukartse ve třetím nastavení?

„Člověk se musel rychle vrátit do zápasu. Věřili jsme, že to urveme znovu. Šli jsme si za tím, klobouček před všemi. Před kluky, fanoušky i všemi členy týmu. Klukům moc děkuji za to, co předvedli.“

Jediný gól Mountfieldu padl s přispěním smolné teče Richarda Jarůška, jenž puk nadzvedl. Jinak byste to měl, že?

„Byl to smolný gól, ale i takové padají. Ale nepoložil nás. Ukázali jsme srdíčko, oklepali se z toho a vítězný gól chtěli dát my. To bylo jediné, na co jsme se soustředili.“

Docházelo vám v kabině, že hrajete nejdelší domácí zápas historie?

„Prvotně vůbec. Když to pak ale hlásili, najednou o přestávce po jednom z prodloužení jsme se bavili, že jsme překonali jeden historický rekord a že si teď půjdeme za tím, abychom překonali i druhý a sérii otočili.“

Jde pořád o hodně, ale nálada na nějaký černý humor nebyla?

„Tak to vůbec nevím. Nějaké srandičky proběhly, ale v rámci možností. Já se snažil odpočívat, co to šlo. Asi jako každý. Ale snažili jsme se udržovat v dobré náladě, abychom pořád byli pozitivně naladění. Kluci jsou v tomhle směru super, navzájem jsme se podpořili a hlavně se koncentrovali na zápas.“

Je nyní psychická výhoda na vaší straně?

„Je to 3:3 na zápasy a vítěz toho příštího postoupí. Věřím, že my budeme ti šťastnější.“

