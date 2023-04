Pavlíkova chyba před půlnocí: Jen idiot by mu něco vyčítal, věděli domácí

Nechtěli byste být v jeho kůži. Fakt ne. Zápas trval přes šest hodin, čekalo se, čí chyba rozhodne. Filip Pavlík má ránu, že by s ní mohl klidně dělat díru do tanku. Ve 139. minutě ale při přesilovce zkoušel nahrát parťákovi na modré. Nepovedlo se. Rastislav Dej jeho nápad vystihl. A dál? Vítkovická euforie, hradecká apokalypsa. A zkušený bek by dal cokoliv, aby situaci mohl vyřešit ještě jednou.