Růžička o finále: Třinec mi připomíná Kanadu na MS. Bude to na sedm!

Byl u prvního pronikavého úspěchu extraligového Hradce Králové. Vladimír Růžička před třemi roky dovedl Mountfield do finále evropské Ligy mistrů, v domácí soutěži se ovšem do titulového boje nedostal. Před dvěma roky jím vedený tým nejprve v předkole pokořil Litvínov (3:0), ale následně prohrál čtyři zápasy s Libercem. Pod Bílou věží si plní dávné sny až nyní, finálová série s Třincem začíná v úterý v 17 hodin a kouč Růžička na chystaný svár hodí oko. Pro iSport.cz rozebírá oba soky.

Jak dopadne finále a proč?

„Třinec jasně ukazuje, jak moc silný je v play off. Umí to hrát hodně dobře. Má velmi silné hráče. Líbí se mi zhruba už poslední dva roky, že i jejich nejlepší góloví útočníci umí přepnout a hrabou i do obrany. V mnoha zápasech se ukázalo, že když vám vstřelí první gól, strašně těžko se proti němu prosazujete. Výborně jim chytá brankář, Kacetl má neskutečnou formu. Jsou silní vzadu a čekají na protiútoky. Viděli jsme to v sedmém zápase v Pardubicích. Pečlivě bránili a vyráželi do velice nebezpečných protiútoků.“