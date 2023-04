Oceláři útočí na pátý titul. I bez Varadi. Hudáčkova stopka kouče překvapila

Z finálové stezky neuhnuli. Třinečtí Oceláři se i přes klopýtavý začátek a konec základní části probili do finále Generali ČP play off. Popáté za sebou, i bez trenéra Václava Varadi. Nezastavil je rozjetý Litvínov, ani našlapaná Sparta hladově čekající šestnáct dlouhých let na titul. Neuspěli Dědkovi pardubičtí Galacticos slavící 100 let od založení klubu. Třinec se těší na své osmé finále v historii, čtyři byla zlatá. Vrcholová bitva začíná dnes v Hradci Králové (17:00).

Před nynějším play off nebylo větších favoritů než Pardubice a Sparta. Hodně se čekalo od Vítkovic. Třinec? Akcie mistrů tří posledních odehraných ročníků nebyly v očích laické, ani odborné veřejnosti vysoko. Přesto postupně vyřadili Litvínov, Spartu i Pardubice. Tři extrémně těžké soupeře. Že už to ve finále proti hradeckému Mountfieldu půjde samo?

Trenér Zdeněk Moták se jenom pousmál. „Hned po poslední siréně v Pardubicích přišel Vlado Dravecký a říkal: ‚Jedeme dál trenéři! Tohle není konec.‘ O psychickém nastavení mužstva nemám vůbec strach, je nastavené dobře.“

Kromě marodky, která ve finiši ročníku trápí každý klub, museli v Třinci před pondělním odjezdem do Hradce Králové řešit ztrátu jednoho z klíčových hráčů. Kreativní útočník Libor Hudáček dostal dodatečnou stopku na tři zápasy od Disciplinární komise za faul na Lukáše Sedláka. Do hry tak může naskočit až ve čtvrtém finále v neděli 23. dubna.

„Chybět bude,“ přikývnul trenér Moták. „Každá ruka noha je pro nás dobrá a zvlášť Hudy, který hrál play off velice kvalitně.“ Třinecký kouč neskrývá, že ho stopka překvapila. „Myslel jsem, že dostane tak jeden zápas. Tři jsou poměrně dost, ale hráči se musí chránit.“

Že bude Hudáček, který si v 16 zápasech play off připsal 9 bodů (5+4), chybět, neskrývá ani kapitán Martin Růžička. „Každý hráč, který nám vypadne ze sestavy, chybí. Ale tak to je. Bereme to jako fakt a připravujeme se na nadcházející zápasy bez něj.“

I v tomto je podle Růžičky, nejlepšího hráče kanadského bodování základní části i průběžně play off, síla Ocelářů. „Naše největší zbraň a kouzlo? Tým! V ničem jiném to není. Hrajeme jeden pro druhého a snažíme se, aby každý věděl, co má dělat. A to pak plníme.“

Třinec teď jako favorit? Nebereme to tak

Finálový soupeř má v třinecké kabině respekt. Nejenom kvůli finiši základní části, kdy s ním Oceláři padli 3:4 a 1:2 a definitivně ztratili šanci na elitní čtyřku. „Hradec je skvělý tým,“ přitakal Růžička. „Určitě si finále zasloužil. Je hodně aktivní, živý. Ale vzájemné zápasy na konci soutěže bych neřešil. Tam nám to nevyšlo celkově, proto jsme museli do předkola. Play off je úplně jiná soutěž, o tom jsme se přesvědčili vícekrát. Prostě se teď zase jenom soustředíme na to, jak bychom chtěli hrát a jak co nejlépe do série vstoupit.“

V play off se Oceláři s Hradcem střeli zatím pouze jednou. Semifinále 2018 vyhráli 4:2 na zápasy (4:1, 2:1, 5:1, 1:2p, 2:3p, 2:1p). Růžička byl tehdy shodou okolností zraněný, měl zlomenou ruku. „Díval jsem se zpoza mantinelu, kluci vyhráli, takže super,“ usmál se při vzpomínce.

Obránce Milan Doudera historii extrémní váhu nedává. Klíčové podle něj bude, co oba kluby předvedou teď. „Jsme nachystaní na všechno, soustředíme se hlavně na sebe, na svou hru,“ říká zkušený bek. „Víme, co to obnáší vyhrávat v play off. Víme, co chceme a za tím si i jdeme. Letošní cesta do finále byla velice těžká, ale zvládli jsme ji, jsme za to strašně rádi, ale nijak se neuspokojujeme. Pro nás nic nekončí, jdeme si za svým cílem.“

Proti Spartě ani Pardubicím rozhodně nebyli Oceláři za favority. Teď už i z hradeckého týmu zní, že favorit finále je daný jasně: Třinec. „Nevím, co říkají, ale postavení v tabulce mluví pro ně,“ podotknul Doudera. „My to tak bereme. Bude to těžká série, nevnímáme se jako favorit, máme obrovskou pokoru. Dobře víme, co vše za tím je, co jsme už museli obětovat. Na konci základní části nám to s Hradcem uteklo, neměli jsme v té době optimální formu, tak nás přeskočil. Ale to je za námi. Minulost. A na tu se nekoukáme.“

I Doudera připomíná unikátní zkušenost z vítězných sérií v play off. Oceláři se od sezony 2017/18 pokaždé dokázali probít do finále. A jádro týmu zůstává stejné. „Od prvního do posledního hráče víme, co máme dělat, jaký systém hrát,“ říká Doudera. „Máme to nastavené, že jakmile vznikají problémy, tak na ně v kabině hned upozorňujeme a říkáme si, co je třeba zlepšit. Na konci základní části jsme si to zkomplikovali, udělali těžší, ale opět se ukázal charakter týmu. I když nás možná odepisovali, tak my ukázali svou sílu. Semkli jsme se a dokázali, že hokej hrát umíme.“

