Klíčová výzva? Moták popsal, proč váhal. Velkej zájezd, vysvětlil sudí

Ve finále je Třinec doma, tady se cítí dobře. Mountfield velký svět poznává. Ukázal slušný kousek, smáznul manko 0:2, to se moc nevidí. Málem se dotáhl ještě jednou. Ano málem. A to je právě ono. Oceláři vyhráli 4:2, první krok se jim povedl. „Sledoval jsem jejich zápasy a přijde vám, že jim přeje štěstí. Ale ono přeje připraveným,“ dobře glosoval soupeře hradecký útočník Oliver Okuliar.

Vyprodaná hala slavila. Ha, 3:3! Tak se to zase povedlo, podruhé vyrovnáno. Prakticky celá třinecká lavička ukazovala ale na rozhodčího obdélníky, že se má jet podívat na video. Brankář Ondřej Kacetl se povaloval na zemi, určitě do něj někdo strčil. A kouč Zdeněk Moták s finálním verdiktem otálel. Ano, nebo ne? „Váhal jsem,“ přiznal.

Co prožíval v 56. minutě, pak trenér líčil kouzelnou češtinou. Jako kdyby zrovna přišel ze sněmu českých básníků, ne ze zápasu play off. Doslovný přepis: „Atmosféra byla dosti bouřlivá, moc toho slyšet ve sluchátku nebylo. Pakliže by padl gól a my šli ještě do oslabení? Těžká jamka pro nás.“

Nakonec kývl. Ano, chceme výzvu. Jamka, nejamka.

Trefil se. Proč vyslal rozhodčí k videu? Mountfield vyvinul obrovský tlak, ale Aleš Jergl Kacetla trefil nohou. „Zajel tam sám a kopnul, zájezd bruslí mezi nohy byl opravdu velkej. Pro nás to bylo nedovolený bránění,“ vysvětlovali rozhodčí, proč trefu na 3:3 neuznali.

„Já to viděl tak pade na pade. Bohužel se štěstí otočilo na jejich stranu. Ale když budeme hrát jako posledních deset minut, tlačit se do branky, věřím, že to ve středu zvládneme,“ zdůraznil Jergl, že první třinecká výhra ve finále zase tak moc neznamená. Čtvrtý gól vstřelili Oceláři do prázdné, takže jinak prohra o gól, jen o jeden puk navíc, který skončil v síti.

Jakmile dal Moták zelenou k přezkumu videa, hráčům se hodně ulevilo. „Ani jsem moc nervózní nebyl. Máme dva videotrenéry, kteří mají k dispozici hodně záběrů. A když nám hned hlásili, že tam bylo nedovolené bránění, byl jsem přesvědčený, že to dopadne,“ pousmál se Daniel Voženílek. „Pokaždé v sezoně nám výzva vyšla,“ doplnil.

Patřil k výrazným postavám bitvy. Vstřelil dva góly, ten na 3:2 se ukázal jako vítězný. „Vždycky jsme klidní, protože máme víru ve své schopnosti,“ popsal náladu na lavičce, když na kostce svítil stav 2:2. Nestává se často, aby s Třincem někdo cvičil. Tady se to trochu blížilo. Oceláři vedli 2:0, ale ve 44. minutě srovnal tečí Radek Smoleňák. „Co se s námi stalo? Dobrá otázka. Rozhodně si k tomu budeme muset něco říct, protože tohle by se stávat nemělo. Ve středu musíme podat mnohem lepší výkon,“ zakabonil se Voženílek.

Třinec ukázal, že taky dovede zakopnout. Jen Mountfield zakopl víckrát, což vás proti nabušené vítězné mašině stojí pak zápas. „Přijde mi, že jak vyhrávají v play off pořád, góly se jim lepí na hokejky. Vy se na ně nadřete a kolik měli šancí oni? Šest? Osm?“ vypočítával pak hradecký útočník Oliver Okuliar.

Když měl jeho tým v semifinále volné dny, potenciálního soupeře pilně nakoukával. „Ano, na jejich zápasy jsem se díval, vždycky dají nějaký takový snadnější gól, vidíte, že jim štěstí přeje. Ale zároveň sem pasuje, že to štěstí přeje připraveným,“ popsal třinecký hokej.

Mohl být prvním střelcem utkání, ale Kacetl jeho nájezd vychytal. Okuliar skočil na led z trestné, jenže sólo skončilo na pravém betonu třineckého brankáře. „Měl jsem to řešit jinak. To byla moje chyba,“ kabonil se útočník. Kacetl chvíli po zákroku dost ostře vypral obránce Jakuba Jeřábka. Dlouho na něj volal, že si soupeř najede z trestné, bušil do ledu. A žádná reakce? Tak takhle ne!

Většinu zápasu si Třinec měnil tempo, jak potřeboval. „Hezky korigujou hru,“ pokýval hlavou Jergl. Až od startu třetí třetiny se dal vidět pověstný hradecký cvrkot a můžete si ukroutit hlavu, jestli kolem vás fičí Zachar, Okuliar, Klíma nebo Pavlík. „Musíme je naším rychlým hokejem dostat víc pod tlak, tlačit se před branku a mít odražené kotouče,“ zahlásil Jergl. OK, tak plán pro bitvu číslo dva by byl. Třinec ho má ale taky, už někdy od play off 2019.