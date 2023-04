Ahoj, pamatuješ si na mě? Oceláře (nejen ve finále) drží znojemská klika

Co mají společného Znojemští Orli, kteří se po dlouhých dvanácti letech vrátili do první ligy, s extraligovým hegemonem z Třince? Dvě klíčové opory - útočník Martin Růžička a brankář Ondřej Kacetl - se na jihu Moravy ve svých „začátcích“ potkaly. Vlastně tři, když tedy počítáme i trenéra brankářů Jaroslava Kameše. U něj to ovšem nebyly znojemské začátky, jako spíš konec. Tedy konec úspěšné gólmanské kariéry, ve Znojmě pak začínal jako trenér brankářů a pod palcem měl tři roky i Ondřeje Kacetla. V sezoně 2009/10 dokonce byli spoluhráči, i když oba do znojemské branky naskočili jen jednou.

Oceláři ve finále Generali ČP play off extraligy vedou po úvodních zápasech v Hradci Králové 2:0 na zápasy (4:2, 2:1p). O víkendu budou doma útočit na pátý extraligový titul, čtvrtý v řadě za sebou. Ve Znojmě se slaví už teď. Orli ve finálové sérii o postup do první ligy porazili Letňany 4:0 (10:0, 4:1, 4:0 a 5:0).

Znojemští Orli hráli extraligu v letech 1999 až 2009. Pak prodali licenci Kometě Brno, působili v mezinárodní EBEL lize. Ondřej Kacetl je znojemský rodák, v klubu se učil brankářskému řemeslu. Byl tam až do roku 2013. Pak odešel do Hradce Králové. Dobře si pamatuje i Martina Růžičku, který vedle Jiřího Dopity hrával v letech 2006 až 2009.

„Růžu si pamatuju, ale já byl ještě v mládeži, když on byl nahoře. Ale pamatuju si ho z koukání na zápasy,“ líčil před finálovou sérií dvaatřicetiletý brankář. „Když jsem do Třince přišel, tak jsem se Růži na Znojmo ptal, byl jsem tam totiž s áčkem možná na pár tréninků, ale to jsem se jen mihnul. Tak jsme se o Znojmu pobavili.“

Jestli si Růžička na Kacetla ve znojemském dresu vzpomněl? „Já už nevím,“ pousmál se gólman. Sedmatřicetiletý útočník odpověď na stejnou otázku chvíli lovil v paměti. „Už to je dlouho, možná jen tak lehce, ale v tu dobu ani nevím, jak to bylo,“ popisoval Růžička. „Asi jsme se párkrát viděli, ale nijak jsme to pak tady v Třinci neřešili.“

Růžička ve Znojmě odehrál tři sezony. Nasázel tam třicet gólů, jeden z nich v play off. Vedle zkušeného Jiřího Dopity nabíral zkušenosti. „Ve Znojmě dostal prostor, učil se vedle Jirky Dopity, parádní škola,“ přitakal trenér Jaromír Šindel, který hrál v začátcích zkušeného kanonýra hodně důležitou roli. Měl ho v juniorce Kladna, potom i ve Spartě a doporučil mu také Znojmo.

„Když pak Růža v roce 2009 odcházel do ofenzivního týmu Třince, jeho schopnosti se jen umocnily. Naplno prodraly na povrch. Konečně získal potřebnou jistotu a všechny přesvědčil, že může být lídrem týmu,“ doplnil Šindel.

Jediný znojemský gól v play off si Martin Růžička připsal ve čtvrtfinále 2007. Proti Pardubicím se tehdy Orlům málem povedlo dokonat historický obrat. V sérii prohrávali už 0:3 na zápasy, dotáhli se na 3:3. Růžička dával vítězný gól v pátém čtvrtfinále (2:0). Ale stejně jako teď Vítkovice s Mountfieldem HK nakonec sedmý duel nezvládli, v Pardubicích padli 0:5.

„To už je fakt hodně dlouho,“ přikývnul Růžička. „I teď se ukázalo, že otočit takhle sérii z 0:3 je hodně těžké. Vždyť v historii extraligového play off to zatím nedokázal nikdo, ale Vítkovice byly opravdu blízko. V tomhle je play off zrádné. Najednou se to může překlopit na jednu stranu a pak se to těžko nakopává zpátky. Bylo to velké drama, i Hradec nakonec ukázal skvělý charakter a sílu týmu. Že to ustáli a sedmý zápas zvládli.“

Hradecké momenty: krok od KHL, pardubická pomoc i spor o pivo Video se připravuje ...

Od té doby Růžička nasázel ve vyřazovacích bojích dalších 59 branek! Všechny za Oceláře. V historickém pořadí samostatné soutěže už je první, v pořadí české i federální ligy mu ještě dvě trefy chybí na Viktora Ujčíka.

„Růža už několik let dokazuje, že je jedním z nejlepších hráčů extraligy,“ má jasno brankář Ondřej Kacetl. „Ten zabijácký instinkt má pořád v sobě. Jsme moc rádi, že ho máme.“

