ANALÝZA: čtyři finalisté extraligy hrají pod své možnosti. Měli by se zlepšit

Daniel KUROVSKÝ (Ú, Oceláři Třinec)

Trpělivost Ocelářů s pětadvacetiletým útočníkem je nemalá. Kurovský měl už spoustu příležitostí dokázat, že by jednou mohl patřit mezi důležité hráče týmu, ale neděje se to.

Když je na ledě, Oceláři se trápí. A je to i vinou Kurovského, který má na své spoluhráče negativní vliv. A to jak směrem do ofenzivy, tak i do defenzivy.

Poměr očekávaných gólů Ocelářů s Kurovským na ledě při hře pět na pět? 38,2 %. Nízká hodnota, která jasně značí, že Třinec bývá přehráván.

A jak si vede v individuálních statistikách v rámci 21 hráčů Ocelářů? Počet vyslaných střeleckých pokusů: 5,9 (17. místo). Přihrávky na střely spoluhráčům: 3,3 (18. místo). Výstupy z obranného pásma vedoucí ke kontrolovanému vstupu do ofenzivního pásma: 3,0 (15. místo).

Jediné pozitivum – snaží se dostávat ke střeleckým pokusům ze slotu: 4,1 (6. místo). Pro tým jako je Třinec je to ale málo.

*Vysvětlivka: Všechna data jsou uvedena v přepočtu na 60 minut hry.

Ocelář Daniel Kurovský se natahuje pro puk • Foto Pavel Mazáč / Sport