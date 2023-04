Ogrodníková v kotli. Vrána a oštěp? Radši toho nech, říkal Železný

V sobotu odpoledne odlétala oštěpařka Nikola Ogrodníková (32) ze soustředění v Jihoafrické republice, v Praze se stavila pro speciální „zlaté“ boty a chvíli před začátkem čtvrtého finále Generali ČP play off extraligy už seděla v ochozech třinecké Werk Areny a fandila Ocelářům v boji o páté ligové zlato. Partnerka třineckého kapitána Petra Vrány nachází hokejovou inspiraci i ve své disciplíně. A pevně věří, že Oceláři už finále, ve kterém nad Mountfieldem HK vedou 3:1 na zápasy, zvládnou. „V sobotu zase odlétám na soustředění do Turecka, takže na to kluci mají maximálně dva pokusy,“ směje se vicemistryně Evropy a dvojnásobná česká šampionka. Ve středu v Hradci Králové bude v ochozech znovu.

Jak jste si nedělní zápas, ve kterém Oceláři padli v prodloužení 1:2, užila?

„Po čtyřiadvacetihodinové cestě jsem měla co dělat, abych neusnula. (usmívá se) Nechci říct, že byl výkon na ledě špatný, ale byla jsem fakt hodně unavená. Mrzí mě, že to nevyšlo, byla by to hezká oslava. Asi to tak mělo být. Budu věřit, že se v Hradci podaří titul udělat.“

Na nohách máte zlaté tenisky, ty jste měla nachystané i na případnou oslavu?

(usměje se) „Je to tak, měla jsem je i v neděli, protože jsme si opravdu všichni mysleli, že se to pořádně oslaví. Nedopadlo to, tak nevím, zda si je do Hradce vezmu. Jestli tyhle boty nepřinesly spíš smůlu.“

Měly by po tak náročném cestování oslavy grády? Našla byste síly?

„No, já jsem chtěla být hlavně u toho. Je to pro mě hodně vzácné, protože loni jsem finále sledovala jen na počítači v Turecku a mrzelo mě, že zápasy nevidím živě. Určitě by to byl hezký zážitek a přeju klukům, aby pohár získali.“

Petr Vrána získal první titul v roce 2019 po sedmi stříbrných medailích. Nebavili jste se, jak čekání na zlato prolomit? Na mistrovství Evropy jste měla stříbro a na křišťálovou trofej ze Zlaté tretry také ještě čekáte.

„Nebavili, tohle mi Petr ani neříkal. (usmívá se) Čekám na trofej dlouho. Po loňských lapáliích, kdy jsem třikrát prodělala covid a furt se to tělo nějakým způsobem čistí a dává dohromady, tak teď doufám, že to letos bude dobré.“

V Hradci Králové se prý ve středu chystáte do kotle. Jaká jste hokejová fanynka?

„Já se obávám toho, že nás tam jako Třinečáky šoupnou, protože nás asi v Hradci nebudou vítat s otevřenou náručí. Nevím, kde budeme mít místa, ale snažila jsem se dívat na každý hokej v Africe. Trenér Jan Železný mi dovolil chodit na tréninky dříve, abych se stihla koukat na zápas. Po něm se mě pak ptal, jak to dopadlo, nebo jsme se o tom ve skupině bavili. Celá naše skupina podporovala Třinec.“

Oceláři ukázali, že umí skvěle načasovat formu. Hledáte i v tomto případnou inspiraci pro sezonu?

„To je věc, co jsem teď naposledy v letadle řešila s Irčou (Gillarovou). Když se nad tím člověk zamyslí, tak Třinci nikdo v play off nevěřil. Nečekalo se, že postoupí až tak daleko. Fanoušci odepisovali trenéra, říkali, že je to jeho vina. Ani hráči nehráli na konci základní části nic moc. V předkole se to ale zlomilo a takhle to může být i v oštěpu. Když se v prvních závodech bude dařit, tak to nic moc neznamená. A to samé platí i naopak. Člověk si musí věřit, že to zvládne v den D. Když to opravdu má přijít.“

Váš partner měl v sezoně zdravotní problémy, dlouho se dával dohromady z operace zápěstí. Jak nekonečnou pauzu a regeneraci zvládal?

„Vím, jak to sportovců chodí, když jsme zranění. Nevydržíme, jsme nervózní, naštvaní a všechno se to v nás pere. Ale Petr byl v pohodě. Odpočinul si, byl více s malým a byli jsme i více spolu. Bylo to fajn, že jsme si to užili i z té druhé stránky.“

Hodil si už Petr oštěpem?

„Hodil. Minulé léto, když byl v Praze s námi na tréninku. Trenér mu pak říkal, ať radši nepokračuje, nebo si ještě něco udělá. Ani se nerozcvičil, jen tak si to zkusil. Po sezoně jsem na Slezskou Hartu vzala pár oštěpů a kluci, jako třeba Aron Chmielewski nebo Tomáš Kundrátek, si to taky zkoušeli. Zjistili, že to opravdu není sranda.“

Házeli do pole?

„Házeli jsme na takovém plácku, kde nikdo nebyl. Patnáct, dvacet metrů, dál jim to neletělo. (usmívá se) Kdybyste viděli techniku kluků? To by bylo slušné pobavení je natočit a sdílet. Myslím, že zrovna Kundrátek si oštěp přidržoval oběma rukama, aby mu špička nelítala od obličeje. Tak si ji přidržoval u hlavy.“

Kdo házel nejdál?

„Ty jo... Podle mě Aron.“

Čili tajemství zraněného zápěstí Petra Vrány je prozrazeno?

(zasměje se) „Ne, ne to se mu stalo daleko později. Dostal pukem.“

Můžete si jako špičková atletka ještě něco vzít z hokeje?

„Třeba právě to, že když všichni Třinec odepisovali a nevěřili, že se mu finále podaří docvaknout. Tak tohle si vzít můžu. Nevím, jaká sezona bude. Budu věřit, že co nejlepší, ale určitě budou momenty, kdy mi to nepoletí, jak bych chtěla. Nebo budu nad něčím špekulovat. Takže neztrácet naději! To si vzít od Třince můžu. Vím, že pro kluky to muselo být v základní části hrozné a deprimující, když několik zápasů v řadě prohráli. V předkole se to otočilo.“

Co vy a hokej?

„Pochopitelně jsem jako rodačka z Ostravy fandila i Vítkovicím, když byly v semifinále, to je jasné. Přála jsem si, aby postoupily do finále, ale tam bych samozřejmě fandila Třinci. (usměje se) Mrzí mě, že se Vítkovicím finále nepodařilo a ještě se jim nepříjemně zranil obránce Petr Gewiese.“

Bruslit už jste si zkoušela?

„Jo, s Leem (syn Petra Vrány) jsem absolvovala i zápas rodičů s dětmi. Byla jsem tam jako jediná žena mezi tatínky, ale Peťa mě chválil. Říkal, že mi to docela šlo. Na to, že jsem hokejku držela poprvé, to prý bylo dobré. Ale zjistila jsem, že to není sranda. Aby člověk nevrazil do dětí, hlídal puk a ještě bruslil... Taky jsem moc nevěděla, co s výstrojí všelijakou. Je to jiný než na brusláku.“

