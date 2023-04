Hradecká mise zn. ZÁZRAK. Obrat z 0:3 je zatím sci-fi, kouč naznačil cestu

Když se po čtvrtém finále v Třinci hráči trousili na rozhovory, kolem se protáhl hradecký kapitán Radek Smoleňák. Měl na sobě svoje nezaměnitelné potrhané kraťasy. Řekli byste, že pamatují ještě tak rok 2009, kdy se jejich majitel popral v NHL s jedním z nejlepších bitkařů té doby Bradem Mayem. Kalhoty drží silou vůle pohromadě. A Hradec vlastně to samé, je stejný jako kapitánovy trenky. Silou vůle se udržel v sérii, když vyhrál v prodloužení 2:1.

Vlastně poprvé aplikoval v sérii o zlato to, o čem od startu bitvy s Třincem mluví: potřebujeme být důrazní kolem brankoviště, jít si pro střely a dorážky. Nic objevného, že? Jenže Oceláři jsou kolem brankoviště tak kvalitní, že se dobře říká, hůř činí. „Máme energii, bojovnost, pracovitost. No, teď tohle jen přetavit v góly,“ souhlasí i bek Bohumil Jank.

Paradoxně první výhru v sérii získal jeho tým ve chvíli, kdy se dostal na největší dno. V sobotu ho vynuloval Ondřej Kacetl, Třinci stačil jeden gól na úspěch a tím se dostal i k náskoku 3:0 na zápasy. V tu chvíli vám může v hlavě přepnout, že stejně jde všechno do kopru, ať děláte, co děláte. Soupeř je prostě dál.

Jenže tohle právě u Mountfieldu nepřišlo. Naopak. „Vůbec. Už jsem to říkal několikrát, tým má správný charakter a hrajeme finále extraligy. O nutnosti motivovat nemůže být žádná řeč,“ odvětil kouč Tomáš Martinec na dotaz, zda musel své hráče před nedělí hodně zvedat.

Ovšem zásadní fakt zní, že se nic nemění, jeho tým udělal jednu čárku. Třinec je ale stále stejně blízko titulu jako v neděli. Stačí mu jednou uspět a jde se slavit. „Nechci, aby vyznělo špatně, že si finále užíváme, ale s takhle velkými zápasy získáváme teď zkušenosti. A každé utkání, které odehrajeme, nás posouvá,“ nabízí svůj pohled Martinec. Jinými slovy: Hradec by se mohl (měl) lepšit.

Když měl vypíchnout, v čem tedy byl tři zápasy Třinec lepší, odpověděl rychle: „V detailech.“ A jaké hovořily v neděli pro Hradec, co bylo jinak? Vlastně na pohled nic extra. Jen v posledních osmi minutách za stavu 1:1 Oceláři silně zatoužili po poháru. Začali počítat šance, bušili do Matěje Machovského. Ale hradecký brankář jim všechny tutovky pobral. Pak neuběhla ani minuta prodloužení a Radovan Pavlík poslal finále do Hradce.

„Pořád platí to stejné,“ potvrzuje Jank, že není co měnit. „Co nejvíc se tlačit do branky a dostávat tam hodně puků. Když si vezmete naše góly? Káca (Kacetl) toho nejdřív moc neviděl, druhý gól dal Ráďa Pavlík po dorážce, tohle je recept, jak být úspěšní,“ zmínil ještě vousatý bek.

A jestli tým opravdu věří, že Třinec může ještě dvakrát zakopnout, aby se šance vyrovnaly pro sedmý zápas? „Neříkám teď momentálně, že sérii zvrátíme, my musíme mít pořád pokoru a respekt k tak silnému soupeři. Myslím ale, že víru, že můžeme udělat doma další bod, hráči mají,“ uzavřel Martinec.

Najednou platí stejná výzva jako při semifinále. Tam jeho tým vedl v sérii nad Vítkovicemi 3:0 a nakonec postup urval až v prodloužení sedmého zápasu. Jednou v českém play off nějaký tým sérii z 0:3 otočí a bude to hodně slavný příběh. Mountfieldu teď nezbývá než doufat: budeme to my. „Vítězství nás dobilo, teď se budeme soustředit na středu, abychom uspěli,“ doplnil ještě Jank.

Finále v číslech Mountfield HK vs. Třinec 5 góly 8 10,3 očekávané góly 9,91 113 střely na branku 98 11 střely na branku s vysokou nebezpečností 19 42:10 kolik minut drželi puk v útočném pásmu 31:36

