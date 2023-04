„Mečbolové“ bitvy Ocelářů: Peterkův infarkt i závora jménem Francouz

Video se připravuje ... První finálový mečbol nevyužili. Třinečtí Oceláři ztratili čtvrté finále Generali Česká play off s Mountfieldem HK 1:2 v prodloužení, stav série je 3:1. Ve středu v Hradci Králové (17:00) budou mít druhý pokus na dokončení útoku na pátý mistrovský titul. Jak si Slezané v dosavadní historii vlastně při proměňování zlatých mečbolů vedli? Jakou mají úspěšnost? Kdy a na kolikátý pokus uspěli, či neuspěli?

2011 - Vítkovice 50 % Na uzavření finálové bitvy s Vítkovicemi potřebovali dva pokusy. Oceláři vedli 3:0 na zápasy, v Ostravě šli po trefách Martina Lojka (51. minuta) a Ladislava Kohna (53. minuta) do vedení 4:3. Vítkovičtí trenéři Mojmír Trličík a Zdeněk Moták odvolali brankáře Romana Málka. Třinecký útočník Jan Peterek v čase 59:17 těsně minul tyčku opuštěné brány. „Hned jsem věděl, že je zle, skoro se mi zastavilo srdce, tohle bych nepřál nikomu zažít,“ popisoval zdrcený Peterek. Marek Malík s Petrem Vránou, tehdy ještě ve službách Vítkovic, okamžitě rozjeli vyrovnávací akci pro Lukáše Klimka. Ten v čase 59:30 dorazil střelu Jana Káni a vítěznou trefu si pak v nájezdech připsal Ondrej Šedivý. Druhý pokus doma už Třinečtí zvládli, vyhráli 5:1 a Peterek pomohl dvěma body (1+1), byť přišel o kus zubu, který mu hokejkou přelomil Pavel Trnka. Zajímavostí bylo vyloučení Viktora Ujčíka. Současný šéf disciplinárky, který tehdy hájil vítkovické barvy, naznačil „čelo“ Davidu Květoňovi a šel do sprch.

2015 - Litvínov 0 % Ve finále hrály dva nejlepší týmy základní části, Oceláři proti Litvínovu dotahovali manko 1:3 na zápasy (1:3, 2:3, 1:0, 0:3). Dva mečboly soupeře ustáli, odvrátili. Doma vyhráli 2:1 po nájezdech a v Litvínově 6:3. Klíčovou sedmou bitvu v Třinci urval Litvínov s vynikajícím Pavlem Francouzem v bráně, pochytal všech 36 střel! Jistý byl i Šimon Hrubec, vítězný gól si připsal František Lukeš v čase 52:54. Druhý přidal do prázdné. „Věřil jsem, že titul uděláme," hledal slova třinecký Zbyněk Irgl, který se v play off vrátil na led po pěti měsících a odstranění rakovinového nádoru. „Byl to můj sen a cíl po tom všem, co se stalo. Bohužel, chyběly góly lídrů. Když nedám gól za sedm zápasů, je to bohužel znát Opravdu jsem věřil, že to otočíme." Čerstvý mist extraligy Francouz: Celý Litvínov je na nohou

2019 - Liberec 100 % Za stavu 3:2 na zápasy (2:1, 1:3, 4:1, 1:2p, 3:2p) zvládli Oceláři hned první nabídnutou šanci. Doma vyhráli 4:2. Tým psychicky nakoplo zvládnuté prodloužení z Liberce, které v 87. minutě ukončil Ondřej Kovařčík. Šesté finále sice bylo ještě pět minut před koncem třetí třetiny nerozhodné 2:2, ale v čase 56:03 z pravé strany od modré čáry napřáhnul obránce Vladimír Roth a propálil brankáře Romana Willa. Pro Rotha to byl tehdy vůbec první gól v play off. Zkušený matador se letos do Třince vrátil, v základní části odehrál 16 zápasů (2+2), ale do vyřazovacích bojů zatím nenaskočil.

2021 - Liberec 100 % Další finálová bitva s Bílými Tygry. Hodně emotivní a smutné play off pro kapitána Petra Vránu. Na konci základní části se museli se synem Leem vyrovnávat s tragickou ztrátou manželky a mámy Lindsey. „Na rovinu, hokej pro mě byl útěk," líčil Vrána. „Možná to zní blbě, ale pro mě to byla záchrana v tom, že jsem nemusel sedět doma. Mohl jsem přijít do šatny, vypnul jsem, bavili jsme se s klukama o hloupostech klasicky, zasmál jsem se trošku." V 16 zápasech si připsal 11 bodů (2+9). Zlatý mečbol zvládli Oceláři na první pokus. Doma za stavu 3:1 na zápasy (6:2, 3:1, 0:3, 1:0p) vyhráli 3:0, vítěznou trefu si v čase 29:07 připsal kanadský útočník Jack William Rodewald. Play off, i základní část, byly specifické v tom, že se kvůli covidovým opatřením hrálo takřka bez diváků. Na poslední finále bylo ve Werk Areně 897 fanoušků. SESTŘIH: Třinec - Liberec 3:0. Oceláři slaví třetí titul, kouč Varaďa dostal krásný dárek k narozeninám