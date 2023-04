SESTŘIH: Hradec - Třinec 3:0. Drama ve finále! Útok na zlato odložen

Boj o Masarykův pohár ještě nekončí! Hradečtí hokejisté v pátém utkání finále Generali Česká play off dokázali porazit Třinec 3:0 a díky snížení stavu série 2:3 na zápasy se udržet v souboji o mistrovský titul. Oceláři nedokázali ani podruhé využít šanci na zisk pátého zlata v klubové historii kvůli dvěma chybám, které v protiútoku ztrestali nejprve v čase 0:27 Patrik Miškář a v závěru druhé třetiny také Radek Pilař. Výhru pojistil v závěru Marek Zachar. Východočech navíc podržel skvělým výkonem brankář Matěj Machovský, jenž vychytal první čisté konto v sérii. Další duel finále je na programu v pátek v Třinci.

Domácím vyšel ideálně vstup do utkání, když po 27 sekundách hry otevřel skóre Miškář. Hradecký útočník využil toho, že nejprve v útočném pásmu upadl Marinčin a v obranném poté Marcinko.

Východočechy rychlé vedení povzbudilo a ve 2. minutě mohl přidat druhý gól Klíma, Kacetl ale jeho střelu vyrazil. Následně fauloval Kurovský a Mountfield se tlačil do útoku dál. Hosté první oslabení ustáli a poté se sami připomněli v útočném pásmu. I Machovský byl ale pozorný.

Trenéři Ocelářů udělali před druhou třetinou drobné změny ve složení útoků, výraznější šance si však vytvářeli domácí. Ve 27. minutě připravil gólovou příležitost pro Klímu Zachar, jeho střelu Kacetl vyrazil.

V polovině utkání Slezané soupeře zatlačili, Machovský byl ale pozorný a ve 32. minutě z rychlé akce zahrozil domácí Eberle. Sám před Kacetlem netrefil ideálně puk. Po samostatné akci mohl vyrovnat Čukste, jenž se dostal až před hradeckého brankáře, Machovský ale udržel čisté konto.

Ve 37. minutě se vyprodaná ČPP arena dočkala druhého gólu v třinecké brance, když se po přečíslení dva na jednoho se štěstím prosadil Pilař. Po Okuliarově přihrávce se puk odrazil od brusle domácího útočníka a pomalu se doklouzal za brankovou čáru u tyčky.

Třinečtí se museli tlačit do útoku a domácí hrozili z rychlých protiútoků. Ve 44. minutě mohl přiblížit Hradec k výhře Zachar, samostatný nájezd ale zakončil nepřesnou přihrávkou na spoluhráče. V 51. minutě neuspěl ani Lalancette.

Šest minut před koncem byl vyloučen Rosandič a Oceláři měli velkou šanci duel zdramatizovat. Blízko branky byl Marcinko, Jeřábek trefil tyč. Obětavě hrající domácí se ubránili. Při power play soupeře pak jejich druhou výhru za sebou pečetil Zachar.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Pro nás byl důležitý začátek zápasu, kdy se nám podařilo vstřelit gól hned v prvním střídání a tím se změnil ráz utkání. Třinec musel trošičku otevřít hru a zápas se nesl v jiném duchu než předešlé. Bylo to nahoru - dolů. Samozřejmě, Třinec měl veliké šance a nás podržel Matěj Machovský. Byl to hokej, který si myslím, že nám vyhovuje a který máme rádi. Opět to byl týmový výkon, velká obětavost. Máme druhý bod, za což jsme rádi, ale nic nekončí. S pokorou se musíme připravit na další zápas.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Do utkání jsme hůře vstoupili, inkasovali jsme a pak jsme to celý zápas tlačili před sebou. Nemohli jsme se domácím dostat na kobylku, gól jsme nevstřelili ani v přesilových hrách a to bohužel rozhodlo.“

Góly Domácí: 00:27. Miškář, 36:56. Pilař, 57:49. Zachar Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A) – R. Pavlík, Miškář, Werek – Perret, Lalancette, Jergl – Zachar, Kev. Klíma, Okuliar – Eberle, Lev (A), Pilař – Smoleňák (C). Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Doudera, Mar. Adámek, Kaňák – Chmielewski, Marcinko, M. Růžička (A) – Dravecký (A), M. Roman, Kurovský – Nestrašil, Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána (C), Hrňa. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Lhotský, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 890 diváků

