Varaďův parťák: Třinec má těžkou sezonu. Martinec není křikloun, ale...

Sedm let trénoval v Hradci Králové, s Oceláři před rokem slavil mistrovský titul. Aleš Krátoška (48) si dokáže podrobně představit, co aktuálně prožívají finalisté Generali ČP play off. Oceláři vedli 3:0 na zápasy, hradecký Mountfield se dvakrát kousl. V pátek se hraje od 17 hodin ve Slezsku. „Můj názor je, že to Třinec zvládne,“ říká v rozhovoru pro Sport a iSport.cz.

Po zlatém loučení Václava Varadi se i Aleš Krátoška stáhl z extraligové scény. Bývalý elitní útočník, který před dvaceti lety získal se Slavií ligový titul, je momentálně generálním manažerem Tábora. Finále sleduje bedlivě.

„Hodně vyrovnaná série i výsledky,“ říká Krátoška. „Myslím, že Třinec doma udělá maximum, aby sérii ukončil. Hrát sedmý zápas v Hradci? To by byla pro oba velká neznámá. Extrémní tlak, krutý duel pro oba. Zažil jsem si to jako hráč ve Slavii v roce 2003, když jsme sedmé finále v Pardubicích vyhráli 1:0.“

Působil jste v obou klubech, jak jsou vlastně aktuálně rozloženy vaše preference?

„Snažím se na finále koukat s nadhledem, k oběma organizacím mám velmi dobrý vztah. Nefandím. Ale můj názor je, že to Třinec zvládne. Aby prohrál čtyřikrát za sebou? Může se to stát, v hokeji nic nenaplánujete, ale kdyby měl prohrát čtyřikrát, tak si titul nezaslouží.“

Překvapili vás Oceláři, jak si vedli ve čtvrtfinále se Spartou a v semifinále s Pardubicemi?

„Jejich sezona byla složitější, prošli si těžkými momenty. Všichni to sledovali bedlivě, i já. Ale jak se blížilo play off, hned bylo vidět, jak jsou hráči nastavení. To si pamatuju z loňského roku. Před play off ti kluci přepínají a předkolo s Litvínovem to jen podtrhlo. Tam to pro ně teprve začalo. Není náhoda, že se přes oba největší favority na finále prokousali.“

Co znamená, že hráči přepnou? Když vezmeme třeba Růžičku, Nestrašila nebo Draveckého?

„Třinecké jádro má ohromné zkušenosti z úspěšných sezon. To je strašně důležité. Můžete hrát základní část skvěle, ale pak přijde play off a někdo není schopný výkon opakovat. V Třinci většina kluků, nebo vlastně všichni, dodržuje, co má. Co řeknou trenéři. A ještě přidají