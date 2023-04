Machovský zářil a vyvěsil inzerát. Komu by chtěl ukázat prostředníček?

Podruhé za sebou se vrátil do extraligy, podruhé za sebou Matěj Machovský působil v týmu, který došel až do finále a znovu se mu na krku houpá stříbro. Před rokem kousal porážku od Třince se Spartou, teď s Hradcem. Ale jedna věc je jinak. Teď patřil mezi velké postavy play off. Stal se hvězdou, ukázal velké možnosti. „Někteří lidé mě odepisovali, že už to mám radši zabalit, že už na to nemám. Těm bych nejradši vzkázal zdvižený prostředníček,“ vychutnal si comeback do Česka.