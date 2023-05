Vytuněné kabrio s pípou! Oceláři si užili jízdu mistrů, neztratili nikoho

Autobus šampionů vyrážel v poledne od Werk Areny. Chyběli reprezentanti Daniel Voženílek, Jakub Jeřábek nebo Libor Hudáček. Oceláři naskákali do speciálně upraveného autobusu a vyrazili na cesty. Poprvé měli přímo na palubě i výčepní zařízení.

„Spousta kluků nadšená, tedy, všichni jsme byli nadšení,“ popisoval Andrej Nestrašil novinku. „A ještě skvěle vyšlo počasí. Zaplaťpánbůh jsme neztratili nikoho, dostali jsme instrukce.“ Sám se uklidil do míst bez stálého přísunu piva, takže se extra krotit nemusel. „Já seděl vepředu, tam pípa nebyla,“ usmíval se Nestrašil. „To je otázka pro jiné. Pro koho? Takoví ti známí tahouni... Ale asi bych neměl jmenovat.“

V Českém Těšíně si show před fanoušky pořádně užil obránce Marián Adámek. Místní rodák a patriot. S pohárem na pódiu křepčil jako Freddie Mercury v nejlepších časech. „Dali jsme mu sóličko na pódiu,“ přitakal Milan Doudera. „A klasicky Marko Daňo slušně řádil s reprákem, udělal dobrou atmosféru. Den jsme si všichni užili.“

„Já si to nejvíc užil hned první večer v šatně,“ popisoval Nestrašil. „Až tak, že jsem neměl nějak potřebu to táhnout dál. Mám tady ženu a dítě. Těžko se v pět třicet ráno vstává, když mi malý bouchá na dveře a nese tepláky, že chce jít ven hrát fotbal. Takže jsem se v tomto musel proti loňsku trochu umírnit.“

Nebyl sám, na zlaté borce padla únava z extrémně těžkého play off. „Dneska jsem vstával už v pět, vyrážel jsem z Kladna, abych to stihnul,“ popisoval Doudera. „Dali jsme si oběd s vedením, to bylo velice příjemné, pak jízda autobusem. Velice náročné. Asi nejvíc za všechny tituly, co jsem tady zažil. Objeli jsme spoustu lidí, rozdali hromadu radosti, podpisové kartičky nám děti rvaly z rukou, žádné nezbyly. Bylo skvělé počasí, povedlo se to.“

Milan Doudera se s Oceláři po devíti letech loučí, nostalgie na něj pochopitelně padla. Od příští sezony bude hájit barvy Českých Budějovic. „Hned po vítězném zápase to na mě dolehlo,“ nezastíral. „Byly slzy. Moc jsem si přál tady skončit vítězně, to se mi povedlo. Lepší konec jsem si nemohl přát.“

K oslavám stále nepotřebuje alkohol. „Nic se v tomto nezměnilo,“ pousmál se. „Já nejsem pařmen. Slavil jsem, ale mám to trošku jinak. Užíval jsem si to, ale na každého dolehla velká únava, bylo to opravdu strašně náročné.“

Oceláři vyhráli čtvrtý titul v řadě za sebou. Žádná přesycenost na fanoušcích, ani hráčích ale vidět není. „Je to hrozně návykové! Ale extrémně,“ komentoval za všechny Nestrašil. „Těžko se to popisuje, ale tohle je fakt jako droga.“

Třinec - Mountfield HK: Dračí DYNASTIE! Oslavy čtvrtého titulu v řadě a hradecké slzy Video se připravuje ...

