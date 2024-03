Koblasa uvolnil zásobník Litvínova: Všechny naše lajny mohou dát góly

Plzeňský fanoušek sleduje předkolo play off v Litvínově • ČTK / Šťastný Jan

Ten puk se šoural do branky snad půl dne. Ale prošel! Střela Petra Koblasy ve třetí třetině úvodního zápasu předkola play off mezi Litvínovem a Plzní znamenala klíčové domácí srovnání na 2:2. Propadla brankáři Západočechů Samueli Hlavajovi, pomalu se dostala za čáru. Zásobník Vervy se rázem uvolnil, během tří minut a tří sekund vypálila další dva přesné náboje a uspěla 4:2. „První zápas, výhra doma, je to hrozně cenné. Jsme rádi,“ pochvaloval si Koblasa po závěrečném hvizdu.

Bratři Kašové si sice ve středu bodově téměř neškrtli (David Kaše 0+1), Cheza však smutnit nemusí. Sourozeneckou souhru na ledě zastoupili jiní. Blýskl se třeba třicátník Petr Koblasa, který kromě vlastní trefy přesnou přihrávkou zařídil i přesilovkovou branku Liama Kirka. Litvínovu se na úvod předkola zdařil famózní obrat. „Všechny naše lajny mohou dávat góly,“ upozorňuje člen elitní formace.

Oddechli jste si po spanilé otočce?

„Je to samozřejmě moc důležité. Věděli jsme, že první zápas v sérii je pro psychiku hodně zásadní. Jsem rád, že jsme se po dvou třetinách nepoložili a zvládli jsme to otočit.“

Čím se to povedlo?

„Měli jsme i předtím nějaké šance, ale nedávali jsme góly. To nás malinko sundávalo. Pak jsme ale vstřelili gól na 2:2, což si myslím, že nám pomohlo. Už jsme měli až do konce zápasu víc ze hry.“

A co vlastně probíhalo v kabině po dvou třetinách?

„Nevím jak ostatní kluci, ale samozřejmě jsme to trošku v hlavě měli, že jsme prohrávali 1:2. Věděli jsme, že hrajeme první zápas doma, takže jsme ho chtěli za každou cenu vyhrát. Úplně to psychicky dobré nebylo. Ale dokázali jsme se zvednout, třetí třetinu jsme odehráli velmi slušně, i když jsme prohrávali.“

Vám osobně se v ní podařilo úspěšně pálit hned po vhazování. Jak situace vznikla?

„Ano, bylo to po buly. Byli jsme takhle se Sukym (Matúšem Sukeľem) domluvení, vyhrál to suprově, abych se přiznal, jenom jsem chtěl vystřelit na bránu. Naštěstí to tam propadlo.“

Pak jste stvořil i gólovou akci na 3:2. Co byste k ní řekl?

„Bylo to v přesilovce. Liam (Kirk) si našel místo mezi kruhy, byl tam de facto úplně sám a suprově to trefil.“

Prosadily se v podstatě všechny vaše formace. Vítané plus?

„Jo, super, kor v play off, kde jdou zápasy rychle po sobě. Všechny naše lajny mohou hrát dobře, dávat góly.“

Jak jste vnímal velké množství šarvátek?

„Asi se to dalo čekat, je to play off. Myslím si, že tomu odpovídaly parametry zápasu. Je možné, že nás chtěli rozhodit, vědí, že s námi teď budou hrát zápasy skoro každý den. Jakmile prohrávali o dva góly, tak se mohli připravovat na další den a zkoušeli nám to znepříjemnit.“

Jenže na ledě se jiskřilo už od začátku. Baví vás takový hokej?

„Klasické play off, má to úplně jiné grády než základní část. A také je to jiný hokej. Celou dosavadní sezonu jsme hráli o umístění.“

Musíte se ovšem vypořádat s úlohou favorita.

„Vnímal jsem to, šli jsme z pátého místa, oni z dvanáctého, takže je to logické. Nějaké články jsem četl… Jenom doufám, že to potvrdíme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:59. Zygmunt, 46:00. Koblasa, 47:08. Kirk, 49:03. Baránek Hosté: 12:44. Söderlund, 29:36. Laakso Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Jurčík – Havelka, Gut, Zygmunt. Hosté: Hlavaj (Klouček) – Zámorský, Laakso, Bučko, Piskáček (A), Dujsík, Kvasnička, Malák – Rekonen, M. Soukup, Pour – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Indrák, Lev (A), Söderlund – Matýs, Jansa, Straka. Rozhodčí Kika, Cabák – Gerát, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4522 diváků

