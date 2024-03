ONLINE: Pardubice - Hradec 1:1. Jergl využil přesilovku. Sparta čelí Tygrům

Tomáš Vondráček poslal Pardubice v 29. minutě do vedení • ČTK / Taneček David

Pardubický brankář Roman Will se marně snaží zastavit střelu Aleše Jergla • ČTK / Taneček David

Napínavé už od začátku. První dvě čtvrtfinálové série play off Tipsport extraligy nabídly na úvod pořádné drama, boj o semifinále ovšem pokračuje. Hokejisté Pardubic po vítězné přestřelce (5:4p) doma opět hostí ve východočeském derby Hradec Králové, který by ze hřiště rivala po rovnocenném souboji rád odvezl vyrovnání série. O návrat do hry se pokouší rovněž Liberec, jenž první střet se Spartou prohrál až při samostatných nájezdech. Pražané se naopak snaží v O2 areně přidat i druhou výhru. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.