ONLINE: Liberec - Sparta 2:1. Boj pod Ještědem, Klíma vrátil vedení

Ondřej Najman překonává Dávida Hrenáka a posílá Spartu do vedení 2:1 • Pavel Mazáč / Sport

Čtvrtfinálová série play off Tipsport extraligy mezi hokejisty Liberce a Sparty se posouvá do třetího zápasu. Pražanům se v O2 areně podařilo dvakrát uspět ve dvou dramatických bitvách (3:2sn, 3:2p), nyní se ale přesouvají na led Bílých Tygrů, kteří rozhodně nechtějí padnout i ve třetím zápase a přiblížit tak sparťany k postupu do semifinále. Podaří se výběru kouče Filipa Pešána i bez potrestaného Oscara Flynna zdramatizovat souboj? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.