ONLINE: Pardubice - Litvínov. Verva na úvod tasí žolíka z první ligy

Litvínov slaví postup do semifinále • Pavel Mazáč (Sport)

Tomáš Vondráček poslal Pardubice do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Litvínov postoupil do semifinále extraligy poprvé od roku 2015 • Pavel Mazáč (Sport)

Semifinále play off mezi Pardubicemi a Litvínovem nabízí střet mezi hvězdnými hokejisty Lukášem Sedlákem a Ondřejem Kašem • koláž iSport.cz

Další fáze play off hokejové Tipsport extraligy se rozjíždí. Hokejisté Pardubic vstupují do semifinále vyřazovací části proti Litvínovu. Dynamo pod vedením kapitána Lukáše Sedláka si ve čtvrtfinále poměrně rychle poradilo v derby s Hradcem Králové (4:1 na zápasy), Verva ale může být těžší soupeř. Severočeši v čele s bratry Ondřejem a Davidem Kašovými vyřadili brněnskou Kometu (4:2 na zápasy) a nyní chtějí vzdorovat i našlapanému vítězi základní části. Pro první duel dali do sestavy Josefa Jíchu, který hrál ještě včera za poražené Litoměřice v rozhodujícím semifinále první ligy proti Zlínu. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.