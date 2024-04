ONLINE: Litvínov - Pardubice 2:3. Verva dotahuje, Ondřej Kaše snížil

Boj o postup do finále pokračuje v druhé sérii. Hokejisté Litvínova se semifinále play off Tipsport extraligy vrátili domů z Pardubic s nepříznivým stavem 0:2 na zápasy. Výběr kouče Karla Mlejnka má nyní na svém hřišti šanci na zdramatizování série. Bude ovšem čelit našlapanému Dynamu, které by se v případě výhry mohlo významně přiblížit k postupu do bitvy o Masarykův pohár. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.