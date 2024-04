ONLINE: Třinec - Sparta 2:0. A zase Daňo! Druhým gólem zvýšil vedení

Večer už může být jasno o dvojici, která se popere o Masarykův pohár. Hokejisty Sparty v semifinále play off Tipsport extraligy proti Třinci dělí jediná výhra od postupu do finále, kde již čekají Pardubice. Triumf v sérii nyní mohou Pražané pod vedením kouče Pavla Grosse dokonat na ledě Ocelářů. Úřadující mistři ale odmítají rozloučit se s ročníkem, před domácími fanoušky chtějí vyhrát a přesunout souboj zpátky do Prahy. Do sestavy Slezanů se po uplynutí disciplinárního trestu vrací útočník Daniel Voženílek. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.