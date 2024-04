ONLINE: Sparta - Třinec 2:2. Gól Daňa v závěru! Zraněný Irving nebránil

Daniel Voženílek sedí na rozhněvané třinecké střídačce poté, co dostal od sparťana holí do tváře • Michal Beránek (Sport)

Už není kam uhnout. Třinečtí obhájci titulu dorovnali ztrátu 0:3 v sérii a vydali se do Prahy jako první v historii extraligy dokonat ten největší obrat. Proti nim stojí odhodlaná Sparta. Zápas začal nezvykle už ve 13 hodin a zatím je to hodně třaskavá bitva. Skóre otevřel dorážkou Jakub Krejčík, který zaznamenal v utkání dva góly. Za Třinec nejprve srovnal Adam Helewka, napodruhé zase David Cienciala, ale jeho branka neplatila po dlouhé konzultaci u videa kvůli zásahu Marka Daňa vysokou holí. Právě on ovšem při závěrečné přesilovce dokonal remízu. Jde se do prodloužení. Na ledě planou emoce. Sledujte ONLINE přenos z utkání.