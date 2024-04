Neutavitelní! Třinec začal finále loupeží. Žádná únava, těšilo kouče

Třinečtí Oceláři oslavují úvodní triumf ve finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Třinečtí Oceláři se pouští do Richarda Pánika poté, so trefil jejich spoluhráče Patrika Hrehorčáka • Pavel Mazáč / Sport

Třinečtí hokejisté oslavují vstřelený gól ve finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Třinecký útočník Patrik Hrehorčák se raduje z gólu ve finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Třinečtí Oceláři oslavují úvodní trefu ve finále play off, o kterou se postarala útočník Patrik Hrehorčák (druhý zprava) • Pavel Mazáč / Sport

Třinecký fantom Ondřej Kacetl startuje ve finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Třinecký brankář Ondřej Kacetl zasahuje ve finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Třinecký útočník Daniel Kurovský oslavuje svůj gól ve finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Zkušený gólman Roman Will v brance Pardubic během finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Brankář Pardubic Roman Will během finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Buď si dovedou vyměnit plíce, nebo má vzduch v Třinci kouzelnou moc. Na skok domů, nádech a zase do práce! Oceláři dorazili do Pardubic na první finále nažhavení, jak kdyby týden odpočívali. Trestali chyby, soka mučili obětavostí i důrazem. Klasika. Vyhráli 2:1 a dostali vítěze základní části pod tlak. „Jestli chceme pohár, musíme najít cestu, jak jejich hokej zlomit,“ ví útočník Dynama Lukáš Radil.

Jako kdyby se Třinec nesvlékal z výstroje. Měli jste pocit, že pokračoval v tom, co začal v sobotu v Praze. Skočil na vlak, natáhl červené dresy a vyrazil trápit dalšího soka. Sparta, nebo Pardubice? Je to fuk: každému do cesty naházíme klády. Únava nebo tvrdé nohy po velké sedmizápasové sérii se Spartou, která vrcholila v sedmé třetině? Ne, ne, ne.

„Bez mučení se přiznám. Potěšilo mě, jak jsme vypadali, že se na nás neprojevila žádná únava,“ zahlásil trenér Zdeněk Moták. Jeho tým nasadil svůj klasický pracovitý mód. Mimo soupisku tentokrát zůstal zraněný Martin Růžička, už ani nepokoušel své minutové štěky.

Ale i když na střídačce scházel jeden z šéfů, všechny základní principy zůstaly. „Nepřekvapilo mě to. Hráli svůj hokej, který jim funguje, my dostali blbý góly. Oni si to pak dovedou pohlídat,“ komentoval finálovou porážku útočník Dynama Lukáš Radil.

Pardubice si celkem rychle připomněly rok starou zkušenost. Jakmile s Třincem něco podceníte, zapíchne do vás žihadlo a morduje vás. Jakmile ho sami chcete vstřelit, nemůžete bušit do skály kladívkem a čekat, že se sama otevře. Na pevnou zeď jedině dynamitem, jinak bez šance. „Jestli chceme pohár, musíme najít cestu, jak jejich hokej zlomit. Není to o ničem jiném, než že je potřeba víc bojovat,“ přidal Radil.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl vyjel v jednu chvíli poklepat parťáka Tomáše Kundrátka. Tomáš Zohorna pálil do prázdné brány, ale třinecký bek natáhl nohu a vykopl jistý gól. Blokování je vyhlášená disciplína, bez které ani žádného hokejistu do klubu snad nepřijmou. Umíš zastavit puk tělem? Jsi náš, jinak zapomeň. V zápase Oceláři pochytali na svá těla 25 střel.

Dynamo poprvé dostalo puk za Kacetla až po 36 minutách hry. V tu chvíli prohrávalo 0:2, Oceláři si užívali binec před brankou Romana Willa. „Chlapci udělali fantastickou práci. Já viděl puk a snažil se do něj jen plácnout. No, padlo to tam,“ byl možná i trochu překvapený Patrik Hrehorčák, když poprvé na chvíli ztišil pardubickou arénu. Pak na něj navázal Daniel Kurovský.

Sedlákovo snížení na 1:2 dokonale ukázalo jedinou cestu, jak překonat mistry boje. Při přesilovce vystřelil, střelu dorazil a pak v pádu puk ještě musel doklepnout. Máte na ledě chlapa navíc a stejně musíte hrát nejlepší a nejdůraznější hokej. Jinak se k šanci nedostanete. Nebo dostanete, ale jedná se o věci, kde si Kacetl čte jak v dětských knížkách na dobrou noc.

Zákrok zápasu vytáhl třinecký fantom na startu třetí třetiny, když Radil při přesilovce zakončoval rychlou kombinaci. Gólman na břiše vyletěl od pravé tyče k levé a tutovku sebral. Klasika, Kacetl jede od série se Spartou ve svém obvyklém play off režimu. „Šancí na obou stranách bylo dost, neřekl bych, že bych našel jeden moment, který dělal zápas,“ pronesl Moták.

Kacetlův play off režim znamená, že se pere, aby jakkoliv zastavil všechny puky, které se toulají kolem jeho brankoviště a čirou náhodou projdou přes obětavou zeď před ním. Hodně se hýbe, kouří se z něj, v obličeji rudne. Vymačkaný a na dně? Možná tak může vypadat, ale právě v tu chvíli je nejlepší. Na konci si Dynamo zavařilo, když v posledních osmi minutách shráblo osm trestných minut. První finále ukázalo, že třinecký lauf trvá a že Pardubice potřebují předvést daleko víc.

