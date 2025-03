Vlasák o kolapsu s Kladnem: Devalvace. Hráči dostali flastr. Pomůže jen postup

Vypadali jako tým, který může překvapit. Hokejisté Mladé Boleslavi si v základní části proti minulé sezoně polepšili o 22 bodů. Jenže její závěr se nepovedl a vyvrcholil ostudou. Kolaps v posledním utkání s Kladnem (5:8) se jen tak nevidí. „Můžeme se z toho vyhrabat jedině tím, že přejdeme přes předkolo. Doufám, že v něm to bude úplně jiné,“ řekl sportovní ředitel klubu Tomáš Vlasák. Bruslaři jdou na Plzeň, kde dlouho hrál a kde až do loňska skládal devět let mužstvo coby manažer.