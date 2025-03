ONLINE: Třinec - Litvínov 3:2. Vítkovice vedou, Boleslav hraje o postup

Vítkovice slaví gól do branky Karlových Varů • ČTK / Ožana Jaroslav

Předkolo play off mezi Karlovými Vary a Vítkovicemi • ČTK / Ožana Jaroslav

Na začátku nového týdne se může rozhodnout o prvním postupujícím z předkola do čtvrtfinále play off hokejové Tipsport extraligy. Krok od postupu je Mladá Boleslav, která si z Plzně přivezla dvě vítězství, o stvrzení triumfu nad Západočechy se pokouší na domácím hřišti. Za vyrovnaného stavu 1:1 pokračují zbylé tři série. Třinec v napjatém souboji s Litvínovem se chce před vlastními fanoušky dostat do vedení. Otočit duel se snaží také Vítkovice, které hostí Karlovy Vary. Od 19.00 nastupuje Liberec proti Českým Budějovicím. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.