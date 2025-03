ONLINE: Sparta - Třinec 3:3. Drama na úvod, Irving srovnal. Boleslav uspěla v Hradci

Vstoupit do diskuse (

Střet osmi nejlepších týmů sezony hokejové Tipsport extraligy začíná. Čtvrtfinále play off otevírají dva zápasy. Hradec Králové na úvod vyřazovací části narazil proti Mladé Boleslavi, která první duel na východě Čech vyhrála 2:1. Co vracet má Sparta, která se v bojících o Masarykův pohár znovu pouští do souboje s Třincem. Započnou Pražané před zaplněnou O2 arenou vítězně cestu za odplatou, nebo Oceláři udělají další krok k šestému triumfu v řadě? ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.