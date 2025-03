ONLINE: Start čtvrtfinále. Sparta se chce mstít Třinci. Hradec - Boleslav 1:1

Střet osmi nejlepších týmů sezony hokejové Tipsport extraligy začíná. Čtvrtfinále play off otevírají dva zápasy. Hradec Králové od 16.00 na domácím hřišti poprvé nastupuje proti Mladé Boleslavi, s níž má z minulosti ve vyřazovací části nepříznivou bilanci. Co vracet má i Sparta, která se v bojících o Masarykův pohár znovu pouští do souboje s Třincem. Započnou Pražané před zaplněnou O2 arenou vítězně cestu za odplatou, nebo Oceláři udělají další krok k šestému triumfu v řadě? ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.