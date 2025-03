ONLINE: Kometa - Vary 3:3. Po trefě v závěru se prodlužuje. Vítězný vstup Dynama do play off

Vstoupit do diskuse (

Hokejisté Pardubic zahájili cestu v play off extraligy čtvrtfinálovou výhrou 3:0 nad Českými Budějovicemi. K vítězství Dynamu značně pomohl brankář Roman Will, který si po 38 zákrocích připsal čisté konto. Utkání mezi brněnskou Kometou a Karlovými Vary jde do prodloužení. Zápas sledujte ONLINE na iSportu.

Will deptal Budějovice

Pardubice porazily v úvodním utkání čtvrtfinálové série play off extraligy České Budějovice 3:0. Góly Dynama při prvním startu v letošních vyřazovacích bojích vstřelili Jáchym Kondelík, Jan Mandát a Jiří Smejkal. Čisté konto vychytal před 9811 diváky brankář Roman Will. Druhé utkání se odehraje ve středu opět na východě Čech, začne v 18.00.

Ohlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Pardubice): „Myslím, že naše mužstvo se v utkání postupně lepšilo. První třetina nebyla nic zvláštního, druhá takový průměr, třetí byla z naší hry asi nejlepší. Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli. Budějovice nás přestřílely a hrály velice dobře. Byl to první zápas, takže start do play off je velice dobrý.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Bohužel jsme inkasovali první gól. Myslím, že jsme do utkání nevstoupili dobře. Bylo to z naší strany takové poloviční. Začátek měl být takový, jaký byl potom konec. Rozebereme si to a zítra nás čeká nový zápas.“

Kometa Brno - Karlovy Vary