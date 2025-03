Čtete: Sparta vs. Třinec: Kundrátkova sekera za dvě zlaté? Sprcha pro Kacetla a to už neříkej, ty vole!

Trest na pět minut a do konce utkání, který dostal v desáté minutě úvodního čtvrtfinále, úplně změnil ráz utkání. Michael Špaček se při souboji u mantinelu otočil za pukem a loktem udeřil do obličeje třineckého obránce Mariana Adámka. V jeho obličeji se objevila krev, odešel do kabiny, ale do hry se vrátil. Špaček už ne. Oceláři v dlouhé přesilovce dvěma góly vyrovnali na 2:2. Faulem sparťanského útočníka se následně zabývala disciplinární komise. Její šéf Viktor Ujčík řízení zastavil. Špaček ve druhém duelu mohl opět nastoupit. „Šel hokejkou na puk a chtěl ho hrát. Jak se dostal do rotace a byl daleko od mantinelu, snažil se dát ruce za sebe, aby nenarazil do hrazení, a zasáhl Adámka do hlavy. Určitě to nebyl úmysl. Nasvědčovalo tomu i jeho chování, kdy se u Adámka hned zastavil, zajímal se o jeho stav. Bylo vidět, že se mu asi omlouvá. Trest za pět minut byl naprosto správný a odpovídající, ale nebylo to na zastavení činnosti,“ vysvětlil deníku Sport extraligový šerif Ujčík.