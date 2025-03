Kometa v šoku. Frodlova gólová akce? Už se to nestane, tvrdil Stránský

Brno si vypjatý duel prohrálo lacinou chybou, kdy i kvůli špatnému střídání nepokrylo v nastaveném čase brejk, založený gólmanem. „Stane se…Jsme hodně zkušené mužstvo. Budeme si na to dávat pozor. Myslím, že už se nám to nestane,“ předpokládal Stránský.

Hned po premiéře je jasná jedna věc. Tahle série bude zábavná, ostrá, vyrovnaná, nejspíš plná gólů, potyček, dramatických momentů, obratů ve skóre. Pokud do ní vyrazila Kometa v roli mírného favorita, nyní jsou o krok vpředu Karlovy Vary. „Další den už budeme v zápasovém tempu, nebudeme se na nic vymlouvat,“ uvedl trenér poražených Kamil Pokorný.

V příštích dnech se žádná dohoda mezi oběma spřátelenými kluby uzavírat nebude. Teď opravdu ne. Série se rozjela na krev, hned první zápas končil s nevyřízenými účty, pocity křivdy na obou stranách. „Ani jeden tým si nic nedaruje,“ předvídal Stránský. „Pánové, to si děláte srandu?!, reagoval karlovarský trenér Pavel Patera směrem k rozhodčím, když po přezkoumání záznamu udělili Kristiánu Pospíšilovi za úder loktem do tváře Víta Jiskry pouze dvouminutový trest.

Byl na místě, přesto rozzlobený kouč hostů žádal vyšší. „To je jasné pět plus do konce. Celý zápas jsme v klidu, tak pískejte rovinu,“ nabádal Patera arbitry, kteří mu trpělivě vysvětlovali, jak z jejich pohledu souboj vypadal.

Patera: Procházkovu formu chceme využít

Domácím se ulevilo, nicméně šli dál na hranu. Když Brandon Davidson seknul uprostřed hřiště Jiřího Černocha (ten je štval zdaleka nejvíc), jenž předtím lehce atakoval brankáře Michala Postavu, už je to přišlo draho. V přesilovce se parádně trefil Ondřej Procházka a pak euforicky jezdil s rukou na uchu kolem mantinelu. Aby ne, utrhl své mužstvo do vedení 3:2. „Víme, co v Prochym máme. Určitě to nebyla náhoda. Budeme se snažit využít jeho formu,“ poznamenal ke dvougólovému hrdinovi Patera.

Bylo to už potřetí za večer, co Západočeši měli o branku navrch. V první třetině, kdy byli lepší, dvakrát zaskočili mladého Postavu, jenž chytá první extraligové play off, střelami na bližší tyčku. Obě mohl gólman mít, nachytali ho Jiskra s Černochem, členové elitní letky. Kometa kontrovala po akcích Zbořila s Muellerem a Pospíšila s Cingelem, k tomu napálila dvakrát tyčku.

Třetí úder si schovala na hraniční čas 59:43. Sedmnáct vteřin před koncem základní hrací doby potvrdilo video, že puk, odražený v power play od brusle gólmana Dominika Frodla, prošel o fous celým objemem přes brankovou čáru. Za šťastného střelce byl označen Šimon Stránský. Vyprodané „Rondo“ bouřilo, trumfy putovaly do rukou Pokorného souboru. Psychiku dostali Flek a spol. na svou stranu.

V nastaveném čase do toho taky pořád šlapali, ovšem Frodla nepřekonali. Nakonec je gólman převezl skvělým založením rozhodující akce. Ještě dlouho po Procházkově trefě číslo dva seděli opaření borci na brněnské střídačce. „Stalo se nám to, co jsme viděli na videu. Nemůžou nám ujet dva na jednoho,“ zlobil se trenér Pokorný. „Musíme zlepšit obranu,“ nabádal.

Jeho výběr se po delší pauze rozjížděl ztuha, první dvacetiminutovka patřila protivníkovi. Od druhé části už to s Kometou vypadalo daleko lépe. „Možná nám chvilku trvalo, než jsme se do toho dostali. Navíc jsou Vary bruslivý tým. Ale postupně jsme se do toho dostali a hráli jsme dobře,“ shrnul útočník Stránský, který prý nijak neřeší, jak se na ledě chová Černoch. „Možná se snaží někomu trošku pít krev, ale já to úplně nevnímám. Každopádně některé zákroky byly od nás zbytečné a musíme si na ně zítra dát pozor,“ připustil před středeční odvetou ve Winning Group Areně.