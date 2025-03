Vychutnal si fanoušky a pak rozhodl. Procházka jako terč? Musím s tím teď žít, usmívá se

Do čtvrtfinálové série, kterou hrají po šestnácti letech, vkročili parádně. Karlovarští hokejisté na úvod utišili jinak hlučnou brněnskou Winning Group Arenu, v prodloužení ji totálně zmrazil Ondřej Procházka rozhodujícím gólem na 4:3. Přitom od výhry byla Energie jen kousek už po řádné hrací době, jenže v čase 59:43 ji zaskočil „pašerák“ Šimona Stránského. „V šatně jsme si prostě řekli, že jdeme do nové třetiny. Nepřipouštěli jsme si to,“ hlásil nakonec dvougólový západočeský hrdina Procházka.

Bylo složité se zkoncentrovat na prodloužení, když Kometa srovnala chvíli před sirénou?

„Byl trošku šok dostat takhle sedmnáct sekund před koncem gól, ale oklepali jsme se z toho.“

Velký podíl na rozhodujícím gólu měl i Dominik Frodl, že?

„Jsme strašně rádi, že takhle umí zahrát hokejkou. Předvedl to už v minulé sérii s Vítkovicemi, kdy nahrál Berymu (Ondřeji Beránkovi) na klíčový gól. Upřímně jsem ani nevěděl, komu to nahrává, jen jsem si všiml, že tam je Eirik (Salsten). Nakopl jsem to a on mi to hezky přistrčil. Byl jsem pak v samostatném úniku.“

Poprvé jste se radoval ve třetí třetině, kdy jste si diváky vychutnal oslavou. Byla spontánní?

„Jo. (usmívá se) Prostě jsem to tak cítil, proto jsem to udělal. Měl jsem opravdu strašnou radost.“

‚Vyburcoval jsem to‘

V dalších zápasech asi budete rudým hadrem na býka...

„Je to možné. (usmívá se) Hraje se ale play off, emoce jsou všude, takže takhle jsem to vyburcoval. Musím s tím teď žít.“

Za výhrou jste si šli od začátku. Souhlasíte?

„Byli jsme tak nějak rozehraní. Měli jsme dlouhou a těžkou sérii, ale zároveň si myslím, že sil máme hodně. Plus pro nás bylo, že jsme pořád vedli. Nemuseli jsme nic dotahovat a hrát do plné obrany.“

Hodně se teď diskutuje o Pospíšilově faulu na Víta Jiskru. Jak jste situaci viděl?

„Moc jsem ji neviděl, bylo to hned vedle střídačky. Trenéři ale říkali, že to byl tvrdý hit a možná i na hlavu... Ale nevím.“

Čekali jste to až takhle vyhrocené?

„Samozřejmě, je to čtvrtfinále. Hraje se play off a každý chce vyhrát. Zápasy v play off bývají vyhrocené vždy a je úplně jedno, proti komu jdete.“

Měli jste v hlavách, že Karlovy Vary hrály čtvrtfinálový zápas poprvé po šestnácti letech?

„Ani ne. Co k tomu říct? Jsme opravdu rádi, že jsme předkolo ukopali a můžeme si čtvrtfinále zahrát. Máme velkou motivaci jít krok po kroku a dostat se co nejdále.“