Další zápas bez Beránka? Černoch: Nezbývá než čekat. Jiskra má tržnou ránu v obličeji

Vypadalo to, že v úvodních dvou třetinách si dali šlofíka. Ačkoliv se v závěrečné části karlovarští hokejisté zvedli, druhý zápas v Brně už na svou stranu nenaklonili. Po středeční prohře 2:3 se domů vrací za stavu 1:1, o další body zabojují o víkendu. Možná i bez kanonýra Ondřeje Beránka, který vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání za zásah do hlavy. „Jestli nám bude chybět, určitě to bude velká ztráta,“ ví kapitán Energie Jiří Černoch.

Jste připraveni, že si pravděpodobně budete muset poradit bez něj?

„Třeba nás to naopak semkne a budeme bojovat i za něj. Pořádně jsem ten zákrok neviděl, takže to nechci hodnotit. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří disciplinárka. Nezbývá než čekat.“

Série je vyhrocená, padají vyšší tresty, disciplinární komise dodatečně trestala brněnského Pospíšila. Jak to vnímáte?

„Je to samozřejmě play off, tresty do konce utkání k tomu taky patří. Zatím to je takové ostré, ale nějak se k tomu vyjadřovat asi nesmím, takže ani nebudu.“

Pospíšilův i Hollandův zákrok schytal Vít Jiskra. Už se z obou ataků oklepal?

„Má nějakou tržnou ránu v obličeji. Je ale fajn, že se vrátil a zápas dohrál. Doufám, že bude v pohodě a na sobotu bude připravený.“

Oproti prvnímu duelu jste tentokrát vůbec nechytli začátek. Čím to?

„Myslím si, že jsme se jich zbytečně báli. Tím, že jsme ve třetí třetině neměli co ztratit, jsme zahodili zbytečný respekt a začali jsme hrát přesně to, co máme. Pro nás jedině dobře. Ukázali jsme si, že když hrajeme to, co máme, jsme lepším týmem. Takové cesty se musíme držet.“

Je povedená třetí třetina směrem k dalším zápasům důležitá, byť k vítězství nevedla?

„Dvě třetiny jsme byli horším týmem, ale já jsem hrozně rád, že v té třetí jsme se dostali zpátky do zápasu. Šli jsme do ní s tím, že chceme něco předvést, protože takhle jsme tady končit nechtěli. Není to konec, je to 1:1, takže pro nás důležitá třetina.“

Návrat domů s jednou výhrou byste před sérií brali?

„Jo, určitě. Vezeme jeden bod z venku, což je fajn. Samozřejmě po úterním zápase bychom brali nejraději dva body, ale i takhle můžeme být spokojení.“

Co nabídne víkendové pokračování ve Varech?

„Věřím, že bude vyprodáno a hala nás požene. Tady je výborná kulisa pro Brno, ale u nás půjde v náš prospěch a ohromně nám to pomůže. Těšíme se na to, v Karlových Varech to bude velká událost.“