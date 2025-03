Kubík vyhlíží domácí prostředí: Otočit se dá všechno, musíme ale zabrat! Vezmeme nové hokejky

Proč jste z nadějného vedení neurvali nakonec víc než druhou porážku?

„Začali jsme dobře, obráceně než úterní zápas. Dali jsme gól z přesilovky, jenže jsme hned vyfasovali blbý gól. Tohle se nesmí stávat. Pokaždé když jdeme do vedení, necháme si soupeře vrátit zpátky do hry. To je špatně.“

Navíc vám určitě nezvedla kuráž inkasovaná druhá pardubická branka těsně před koncem první třetiny. Hodně nepříjemný moment?

„Samozřejmě, že nás to trochu shodilo dolů, pak se to blbě dohání. Ale i tak jsme dali na 2:2 a dobře se do zápasu vrátili. Škoda, že nám tam nepadl gól na 3:2. Oni mají velké silné beky, moc nás k sobě nepouští, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme najít skulinku, abychom byli úspěšní. Jsou tam i světlé momenty, měli jsme dobré pasáže, ale mockrát inkasujeme, to nás vždycky shodí.“

Třetí trefa mohla či spíše měla přijít za stavu 2:3 při pětiminutové přesilovce, před níž se vyfauloval Jan Mandát. V čem to nejvíc vázlo?

„Šance a střely tam byly, gólman je zase dobře podržel. Možná se víc tlačit do brány, protože když brankář nevidí, padá nejvíc gólů. To se ukázalo, takhle jsme dvakrát skórovali. Chybou bylo, že jsme po našem prvním gólu nehráli zodpovědněji dozadu. Asi nám chybí víc obětavosti. Tenhle zápas jde za naší druhou lajnou, neodehráli jsme to vůbec dobře, nafasovali jsme všechny góly. Celkově jich dostáváme hodně. Musíme se zvednout a jít s hlavou nahoře do dalšího utkání.“

V dlouhé přesilovce vám i Tomáši Cibulkovi během chvíle ruply hokejky při střele, je to jen smůla nebo i vadný materiál?

„Nechci mluvit o smůle, ale zrovna mě se tady dnes nic nedařilo. Bohužel to pro mě nebyl úplně šťastný zápas. Nemůžeme se na nic vymlouvat, vezmeme nové hokejky a jdeme znovu do boje.“

Obránce Jan Štencel dohrál se sebezapřením po Mandátově ataku u hrazení, jak moc nebezpečný zákrok to podle vás byl?

„Zrovna tenhle zákrok jsem dobře neviděl, ale rozhodčí to posoudili na pět minut a do konce, takže takové zákroky by tam neměly být. Dobře, že to takhle zhodnotili.“

Manko 0:2 není příjemné, ale ještě nejste v koutě. Sázíte hodně na narvanou arénu?

„To ani není sázka, to je tutovka! Otočit se dá všechno. Musíme ale zabrat, dokud je to 0:2, nesmí nám odskočit na tři, to už by byla komplikace. Nic nezahodíme, chceme uhrát oba dva domácí zápasy. Pokud se nám to povede, budeme v pohodě.“