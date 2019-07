Přestupy v extralize ONLINE: Bílí Tygři sází na mládí, získali beka Bukače | iSport.cz

PŘESTUP - Mistrovský Třinec posílil kanadský obránce Patrick Kudla, který v uplynulé sezoně působil ve slovenské lize v Nových Zámcích. Třiadvacetiletý hráč se od začátku srpna bude připravovat s prvoligovým Frýdkem-Místkem, který je partnerským klubem Ocelářů. "Když jsem hrál loni na Slovensku, nastupoval jsem proti spoustě hráčů z České republiky a o třinecké organizaci jsem slyšel samé dobré věci. Těším se, že přicházím do tak respektovaného celku," řekl webu třineckého klubu Kudla, který má předky ze Slovenska. "Narodil jsem se ve městě nedaleko Toronta, ale můj dědeček byl Slovák, takže kořeny mám tam."

