Přestupy v extralize ONLINE: Cardwell zpátky v Dynamu, Gernát do Třince

11:50'

TŘINEC – Oceláři se v nejbližších týdnech budou muset obejít bez obránce Vladimíra Rotha, kterého čeká blíže nespecifikovaná operace v dolní části těla. Jako náhrada tak do Třince míří slovenský obránce Martin Gernát, který podepsal smlouvu do konce listopadu. „Věřím, že se mu bude u nás dařit, všichni budeme spokojeni a že tříměsíční hostování prodloužíme do konce sezony,“ uvedl na adresu rodáka z Košic sportovní ředitel Jan Peterek. Součástí současné dohody je i opce. „Nabídka mě potěšila a teď už bude jen na mně, jestli tu zůstanu do konce sezony, anebo ne,“ dodal účastník loňského mistrovství světa. V sezoně 2016/17 působil Gernát ve Spartě, kde v 45 zápasech včetně play off zapsal 14 bodů (4+10). Více čtěte ZDE >>>