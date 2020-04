Přestupy v extralize ONLINE: Čistka ve Vítkovicích! Pabiška se loučí s Boleslaví | iSport.cz

12:30

ODCHOD - Tým z Hané se musí rozloučit s klíčovým hráčem. Ostřílený obránce Jan Jaroměřský, který byl léta pilířem zadních řad Olomouce se po sedmi sezonách v klubu loučí. Podle informací iDnes.cz má jednatřicetiletý zadák namířeno do Třince. „Odchod Honzy Jaroměřského nás mrzí. S jeho výkony jsme byli maximálně spokojení. Zanechal tady stopu, to je bez debat. Jde za lepším, chápeme to. To je hokejový život. Posunul se u nás, a to je naše filozofie. Větším klubům ale nemůžeme konkurovat," potvrdil Jan Tomajko, jednatel Olomouce hráčův konec v mužstvu. Rodák z Turnova se tak poprvé v kariéře pravděpodobně podívá do jiného klubu extraligového klubu. V české nejvyšší soutěži hrál jen za Olomouc, které v roce 2014 pomohl k postupu mezi elitu.