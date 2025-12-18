Přestupy v extralize ONLINE: Do Kladna míří Čech ze zámoří! Klepiš se vrací, podpis u Tygrů
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 18. prosince 2025
Obránce Layton Ahac prodloužil předčasně smlouvu v Liberci o další sezonu. Bílí Tygři dnes na webu oznámili, že se s čtyřiadvacetiletým Kanaďanem dohodli do konce dubna 2027. „Layton od svého lednového příchodu zapadl do našeho týmu jak hokejově, tak lidsky. Díky své two-way hře se na něj trenéři mohou spolehnout v každé herní situaci. Týmu dává velkou bruslařskou kvalitu a spolehlivou rozehrávku. Jeho role a důležitost pro tým postupně roste a skvěle zapadá do hokeje, jakým se chceme prezentovat,“ uvedl liberecký sportovní ředitel Michal Birner.
Kladno hlásí novou posilu. Po konci v AHL přichází do klubu Rytířů plzeňský odchovanec Marcel Marcel. „Marcel má za sebou náročnou zkušenost ze zámoří, je silný na puku, nebojí se soubojů a má velký hlad se prosadit. Věříme, že jeho návrat do Česka mu pomůže udělat další krok v kariéře a bude pro náš tým přínosem jak v této sezóně, tak v dalších letech,“ říká sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Mladá Boleslav reaguje na aktuální zdravotní komplikace v kádru a na dále se rozšiřující marodku. Na dočasnou výpomoc se k Bruslařům vrací zkušený útočník Jakub Klepiš, který v minulosti v zelenobílém dresu odehrál téměř pět sezon. Nyní by měl vypomoct minimálně do konce ledna.
Zprávy ze dne 16. prosince 2025
Útočník Šimon Marha je nově hráčem Hradce Králové. Dvaadvacetiletý syn hradeckého odchovance Josefa Marhy dosud působil v Churu ve druhé švýcarské lize. S Mountfieldem podle tiskové zprávy klubu podepsal prozatím krátkodobý kontrakt do konce ledna s opcí do konce sezony a následnou opcí na další ročník.
Zprávy ze dne 15. prosince 2025
Mladá Boleslav se i po příchodu trenéra Miloslava Hořavy trápí a nemůže se vymanit z předposlední pozice. Tým z města škodovek navíc kosí i zranění, na rozrůstající se marodku nyní musí reagovat příchodem Šimona Kubíčka. Třiadvacetiletý obránce přichází na měsíční hostování z Motoru České Budějovice.
Zprávy ze dne 10. prosince 2025
Útočník Vojtěch Čihař opouští Karlovy Vary. Osmnáctiletý talent, jenž se na přelomu roku představí s juniorskou reprezentací na mistrovství světa v USA, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Los Angeles Kings s průměrným ročním příjmem 975 000 dolarů (20,3 milionu korun). Vedení kalifornského klubu si ho vybralo ma letošním draftu NHL z 59. místa. Kings o podpisu smlouvy informovali na webu.
Po více než dvou letech končí ve Vítkovicích francouzský obránce Yohann Auvitu. Ještě předtím, než to ostravský klub oficiálně potvrdil, se šestatřicetiletý bek stihl rozloučit na svém instagramovém profilu. „Můj čas ve Vítkovicích skončil. Děkuji našim fanouškům a spoluhráčům! Přeji vám do budoucna jen to nejlepší,“ vyťukal bývalý zadák New Jersey či Edmontonu. V kádru Václava Varadi jej ve středu nahradil Josh Wesley, jenž dorazil ze slovenského Zvolena.
Vítkovický kádr se rozrůstá o čtvrtého Kanaďana. I když ne tak úplně, protože Josh Wesley, nová posila Ostravanů, vlastní kromě kanadského i americký pas. Devětadvacetiletý rodák z Hartfordu opustil slovenský Zvolen, aby se oblékl do modrobílých barev. „Josh je zkušený obránce, pravák, který vnese do naší hry poctivou defenzivu, důraz v osobních soubojích a vítěznou mentalitu,“ cení si vítkovický hlavní trenér a sportovní manažer Václav Varaďa.
Zprávy ze dne 9. prosince 2025
Obránce Martin Švec podepsal novou smlouvu s vedením Pardubic. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant prodloužil kontrakt s Dynamem o dva roky, barvy Východočechů bude hájit nejméně do roku 2028. Klub o tom informoval na webu.
Hokejoví Bílí Tygři Liberec prodloužili o dva roky smlouvy s útočníky Filipem Jansou a Jakubem Hujerem. Klub to uvedl na svém webu. Třiadvacetiletý Jansa nastupuje v extralize za Liberec druhou sezonu, předtím hrál za Plzeň. V nejvyšší soutěži dosud absolvoval 140 zápasů s bilancí 11 gólů a stejně asistencí.
„Filip si našel stálé místo v týmu a věříme, že začal lépe chápat svoji roli. Dělá v ní pokroky a je platný pro tým. Věřím, že se z něj díky jeho pracovitosti může stát jeden z top defenzivních útočníků v extralize,“ řekl sportovní ředitel Liberce Michal Birner. O rok mladší Hujer má zatím na kontě sedm extraligových startů, během kterých nebodoval. V první lize nastupuje za Litoměřice, kde v 23 zápasech v této sezoně nasbíral čtyři góly a asistenci.
Zprávy ze dne 8. prosince 2025
Za Pardubice už nebude nastupovat kanadský útočník Carsen Twarynski. Po zkušebním období, které mu kvůli zranění Dynamo prodloužilo z jednoho na dva měsíce, klub oznámil konec spolupráce. V extralize Twarynski nastoupil do 13 zápasů, vstřelil jeden gól a u dvou asistoval.
Zprávy ze dne 6. prosince 2025
Po téměř třech měsících strávených na marodce je zpátky. Zkušený útočník Jaroslav Vlach, který si v září poranil páteř, se chystá vrátit do sestavy Liberce. Rozehraje se ale jinde, konkrétně v Maxa lize. V rámci střídavých startů oblékne dres Kolína, jehož je rodák z Čáslavi odchovancem. Nastoupit by měl už v sobotu na ledě Chomutova.
Čtvrteční informace iSportu se potvrdily, Pardubice oznámily příchod amerického útočníka Huntera Fejese. Jednatřicetiletý forvard míří do Dynama ze slovenského Prešova na měsíční výpomoc s možnou opcí do konce sezony. „Hunter je rozehraný ze svého působení na Slovensku. Jsme rádi, že je odhodlaný nám pomoci jak v B-týmu, tak v A-týmu,“ uvedl pro klubový web Petr Sýkora, sportovní ředitel Pardubic.
Zprávy ze dne 4. prosince 2025
Ruka by měla být v rukávu. Podle informací iSportu si extraligové Pardubice pořizují další posilu a znovu zámořskou. Extra velký zvuk nemá, podle jména jde spíš o doplnění stavu a je poměrně reálné, že dotyčný útočník by mohl patřit víc prvoligovému béčku, které stále okupuje poslední příčku v Maxa lize. Druhou nejvyšší soutěž Dynamo potřebuje zachránit stůj co stůj. Úkoly dostane muž jménem Hunter Fejes. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. prosince 2025
Plzeň oznámila uvolnění obránce se zkušenostmi v útoku Radima Šaldy do prvoligové Slavie. Šestadvacetiletý univerzál se nicméně v případě potřeby může na západ Čech vrátit. Za 23 zápasů stihl posbírat čtyři asistence.
Zprávy ze dne 2. prosince 2025
Fanoušci Sparty si mohou oddechnout. Útočník Filip Chlapík, který od probíhajícího ročníku plní roli kapitána, se s Pražany předčasně dohodl na nové tříleté smlouvě. Osmadvacetiletý pražský rodák je momentálně s šesti góly a jedenácti asistencemi druhý nejproduktivnější sparťan v sezoně.
Zprávy ze dne 27. listopadu 2025
Obránce Patrik Demel podepsal s Vítkovicemi smlouvu na další tři sezony. Devětadvacetiletý ostravský rodák přišel do Vítkovic loni po čtyřech sezonách strávených v Litvínově. V minulosti oblékal vítkovický dres v mládežnických kategoriích. „Myslím, že ten nastolený proces, kterým jsme se vydali a jsme na cestě s týmem, vede dobrým směrem. Jsem rád, že toho můžu být součástí i v dalších letech,“ řekl Demel, který dosud v extralize odehrál 310 zápasů s bilancí 13 gólů a 49 asistencí.
Zprávy ze dne 25. listopadu 2025
V Mladé Boleslavi se loučí s jedním ze zahraničních hráčů. Krátce po prodloužení smlouvy s kapitánem Adamem Jánošíkem se Bruslaři dohodli na předčasném rozvázání spolupráce s lotyšským útočníkem Miksem Indrašisem. Výkony pětatřicetiletého rodáka z Rigy (14 zápasů, 0+1) se podle klubového vedení nesetkaly s očekáváním. „Miks přišel s upřímným zájmem uspět v našem prostředí, ale nakonec se to prostě takříkajíc nepotkalo. I takové situace ke sportu patří,“ prozradil sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Zprávy ze dne 24. listopadu 2025
Slovenský obránce Adam Jánošík podepsal novou dvouletou smlouvu s Mladou Boleslaví, která si tak pojistila služby svého kapitána do konce sezony 2027/28. Třiatřicetiletý bek ale bude v sestavě Středočechů několik týdnů chybět, protože v nedělní domácím utkání s Plzní při výhře 2:1 utrpěl po zásahu pukem zlomeninu nohy. „Adam je pro nás neoddělitelnou součástí týmu. Je lídrem, který dokáže spojit kabinu, dodat klid i přitvrdit na ledě. Jeho zkušenosti a charakter jsou pro nás zásadní,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák pro klubový web.
Zprávy ze dne 21. listopadu 2025
Obránce Tommi Kivistö a brankář Stanislav Škorvánek prodloužili své působení v extraligovém týmu hokejistů Hradce Králové. Čtyřiatřicetiletý Fin Kivistö podepsal nový kontrakt do konce příští sezony, devětadvacetiletý Slovák Škorvánek se s vedením Východočechů dohodl do konce dubna 2028. Klub o tom informoval na webu.
Zajímavá zpráva ze Slovenska. Duklu Trenčín nově povede v pozici hlavního trenéra Otakar Vejvoda. Třiapadesátiletý český kouč, jenž naposledy působil jako asistent na střídačce pražské Sparty, převezme slovenský klub místo odvolaného Fina Tommiho Hämäläinena. Klub o angažování bývalého vynikajícího útočníka informoval na sociálních sítích.
Zprávy ze dne 20. listopadu 2025
Brankář Jakub Kovář prodloužil o rok smlouvu ve Spartě. Ukončil tak spekulace o možném odchodu. „Jsem opravdu moc rád, že ve Spartě zůstávám. Celou kariéru se držím toho, že kluby příliš nestřídám – cítím zodpovědnost za výsledky i spokojenost fanoušků. O konci kariéry zatím neuvažuji, zdraví drží. Budu se snažit udržovat si výkonnost a Spartě splatit její důvěru,“ komentoval pro klubový web podpis gólman Pražanů.
Zprávy ze dne 18. listopadu 2025
Obránce Tomáš Hanousek se po čtyřech letech vrací do extraligového Liberce. Sedmadvacetiletý bek přichází na sever Čech na hostování do konce ledna z prvoligového Zlína, opačným směrem míří jiný zadák David Aubrecht.
Zprávy ze dne 16. listopadu 2025
Útočník Oskars Batna předčasně končí angažmá v Mountfieldu HK. Lotyšský reprezentant bude působit ve Finsku. Východočeši oznámili jeho odchod v tiskové zprávě s tím, že Batna opouští tým i s ohledem na vyšší zápasové vytížení v boji o účast na únorové olympiádě v Miláně. „Vzhledem k situaci v útočných řadách, kdy měl Oskars stále menší vytížení, jsme se rozhodli vyjít mu vstříc a domluvili jsme se na ukončení jeho kontraktu. Ve Finsku dostal dobrou nabídku a příslib vyššího ice timu (času na ledě), což chápeme, přejeme mu účast na olympijských hrách a především pevné zdraví do zbytku sezony,“ uvedl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.
Před sezonou to nebylo žádné tajemství. „Nick Malík bude naši jedničkou,“ prohlašoval už při zahájení letní přípravy plzeňský trenér Josef Jandač. Mladík v kleci se mu osvědčil už v předchozím ročníku, na své vyvedené výkony letos opět navazuje a v neděli proti Spartě nastupuje k 17. utkání současné základní části. A právě během duelu Indiánů s Pražany domácí oznámili, že Malík s týmem zůstane až do roku 2028. Podepsal novou smlouvu. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. listopadu 2025
Slovenský obránce Dávid Mudrák prodloužil o dva roky smlouvu v Mountfieldu HK. Mudrák přišel do Hradce Králové loni a měl dvouletou smlouvu. V české nejvyšší soutěži dosud nastoupil k 71 zápasům a nasbíral 25 bodů za pět gólů a 20 asistencí. Aktuálně je ze zdravotních důvodů mimo hru. "O Dávida jsem moc stál. Na svůj věk je to již vyspělý, obousměrný obránce. Krom skvělého charakteru ho zdobí i vysoká pracovní morálka v tréninku či v zápase. Nikomu se proti němu nehraje lehce," řekl na adresu účastníka letošního mistrovství světa trenér Východočechů Tomáš Martinec.
Zprávy ze dne 11. listopadu 2025
Důležitý podpis pro Pardubice. Východočeský celek podepsal novou smlouvu s Jakubem Laukem, která má trvat až do roku 2028. Pětadvacetiletý útočník přišel do Dynama před touto sezonou ze zámořské NHL.
Obránce Wyatte Wylie posílil extraligové Kladno. Středočeši angažovali šestadvacetiletého Američana s ohledem na zdravotní problémy svých beků.
Zprávy ze dne 9. listopadu 2025
V Pardubicích vítají na konci reprezentační přestávky posilu ze zámoří. Za Dynamo bude chytat kanadský brankář Malcolm Subban (31). Mladší bratr slavného obránce P. K. Subbana, který v barvách Bostonu, Las Vegas či Chicaga odehrál 87 zápasů v NHL, si v Česku vyzkouší první angažmá mimo Severní Ameriku. „Věříme, že spolu s Romanem Willem vytvoří vyrovnanou a stabilní dvojici,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora pro klubový web.
Zprávy ze dne 6. listopadu 2025
Litvínov, poslední tým tabulky, získal lotyšského reprezentačního obránce Markusse Komulse. Sedmadvacetiletý hokejista v minulé sezoně odehrál 11 zápasů za Kladno, naposledy působil ve finské lize v dresu IFK Helsinky. „S ohledem na výsledky jsme potřebovali udělat změny. Markuss přichází rozšířit naše obranné řady. Tím, že uvolňujeme více hráčů do první ligy, se nám uvolnilo místo v rozpočtu. Věříme, že Markuss si místo v sestavě uhraje a vybojuje,“ řekl sportovní manažer Tomáš Vrábel. Lotyšský bek má smlouvu do 31. prosince s možností opce.