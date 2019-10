Přestupy v extralize ONLINE: Do Zlína přichází Pohl a francouzský útočník | iSport.cz

12:15

PODPIS SMLOUVY - Po zisku někdejší trojky draftu NHL přichází úřadující mistr s dalším esem, tentokrát do ofenzivy. Minimálně do první reprezentační přestávky bude v dresu Třince nastupovat v Tipsport extralize zkušený útočník Andrej Nestrašil. Osmadvacetiletý rodák z Prahy před startem sezony bojoval o návrat do NHL, ten mu však nevyšel a tak se rozhodl pro návrat do Česka, kde si za Oceláře připíše vůbec první starty v nejvyšší soutěži. „Plán je takový, že bychom si v této chvíli navzájem rádi pomohli a já udělám vše proto, dokud tady budu, aby se týmu co nejvíc dařilo, udělali jsme co nejvíc bodů a byli co nejvýš v tabulce. Neřeším teď, co bude třeba za měsíc. A pokud bych zůstal v Česku, tak je pro mě Třinec top týmem,“ řekl účastník mistrovství světa v roce 2018, který v NHL odehrál 128 utkání v dresu Detroitu a Caroliny.