Přestupy v extralize ONLINE: důležitý podpis Vítkovic, Kladno hlásí čtyři odchody
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 23. dubna 2026
Vedení hokejových Vítkovic si do příští sezony pojistilo služby obránce Jakuba Zbořila a útočníka Jana Hladonika. „Velmi oceňuji, že jsme se s Jakubem dokázali oboustranně dohodnout na podmínkách nové smlouvy. Jsme rádi, že bude pokračovat ve Vítkovicích,“ komentoval pro vítkovické webové stránky majitel klubu Aleš Pavlík. „Honza pochází z regionu, a i přes jiné nabídky preferoval zůstat u nás, což nás velmi těší,“ poodkryl prodloužení smlouvy s Hladonikem výkonný manažer Patrik Rimmel.
Hokejový obránce Šimon Kubíček se stal novou posilou extraligové Mladé Boleslavi, kde v této sezoně měsíc hostoval z Českých Budějovic. Čtyřiadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant, jenž má na kontě i jeden start za A-tým, podepsal s Bruslaři smlouvu na dva roky. Středočeši o dohodě informovali na webu.
Barvy Kladna už nebudou v příští extraligové sezoně hájit obránce Jan Piskáček a trio útočníků Antonín Melka, Jakub Strnad a Tristen Robins. Středočeši o jejich odchodu informovali v tiskové zprávě.
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Plzeň posílil pro příští sezonu kanadský obránce Dylan MacPherson, jenž uplynulé tři roky strávil ve Villachu. Škoda na webu uvedla, že s osmadvacetiletým ofenzivním bekem podepsala roční smlouvu s opcí na další sezonu. MacPherson v rakouské mezinárodní lize odehrál 155 zápasů, v nichž si připsal 85 bodů za 22 gólů a 53 asistencí. V zámoří působil v nižších ligách ECHL a AHL.
V Liberci nebude v příští sezoně pokračovat pětice hokejistů, kteří v kádru Bílých Tygrů zakončili aktuální ročník. V klubu končí brankář Štěpán Lukeš, obránci David Aubrecht s Markem Baránkem a útočníci Marek Zachar a Jasper Weatherby. Severočeši to oznámili dnes na webu.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Mladou Boleslav posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně se ale vrátil do zámoří a dokončil studia na univerzitě v Minnesotě. Nyní podepsal se Středočechy roční smlouvu. „Je to mladý hráč se zajímavým potenciálem, výborným pohybem a velkou chutí pracovat na sobě,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Obranu Plzně posílil slovenský mládežnický reprezentant Jakub Chromiak. Do české extraligy zamířil po čtyřech sezonách strávených v kanadské juniorské soutěži OHL. Indiáni na klubovém webu oznámili, že s dvacetiletým hráčem podepsali dvouletou smlouvu s opcí na další rok. „Jakuba jsme sledovali delší dobu. Je to perspektivní mladý obránce, navíc pravák, který do týmu přinese svěží energii,“ uvedl generální manažer Západočechů Martin Straka.
Zprávy ze dne 20. dubna 2026
V Kometě Brno nebudou pokračovat slovinský gólman Gašper Krošelj, v obraně Tomáš Bartejs se Slovákem Markem Ďalogou a Kanaďanem Rhettem Hollandem a útočníci Šimon Stránský, Jakub Kos a Radim Ferda. Všichni získali loni s Kometou mistrovský titul.
Olomouc od nové sezony posílí dvaadvacetiletý útočník Jakub Kos, loňský mistr extraligy s Kometou Brno a juniorský vicemistr světa z roku 2023. Mora o angažování rodáka z Kuřimi informovala na webu, délku kontraktu neuvedla.
Obránce David Sýkora se přesouvá z prvoligového Kolína do extraligového Hradce Králové, za který už v této sezoně odehrál čtyři zápasy na střídavý start. S Mountfieldem podepsal čtyřiadvacetiletý odchovanec Mladá Boleslavi dvouletou smlouvu.
Zprávy ze dne 19. dubna 2026
Bronzový tým extraligy Karlovy Vary po sezoně opouští asistent trenéra David Moravec a pět hokejistů. Olympijský vítěz z Nagana Moravec přišel do klubu před dvěma lety s hlavním koučem Pavlem Paterou, o jeho odchodu dnes Západočeši informovali na svém webu. V týmu Energie nebudou pokračovat ani obránci Tory Dello, Dalimil Mikyska, David Moravec a Adam Rulík i útočník Sebastian Malát.
„Oba Davidové, Adam, Dalimil, Sebastian a Tory odvedli pro klub velký kus práce a jsem rád, že naše organizace s nimi mohla spolupracovat. Zvláštní dík patří Dalimilovi za jeho sedmileté oddané působení – to se jen tak nevidí,“ řekl sportovní ředitel Jiří Kalous.
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Hokejový obránce Jakub Jeřábek bude i nadále hrát za extraligovou Plzeň. Čtyřiatřicetiletý kapitán Západočechů podepsal s klubem novou roční smlouvu. Škoda o tom informovala na svém webu.
„Keba je naším odchovancem a dlouhodobě potvrzuje své kvality lídra na ledě. Jsme rádi, že bude v našem týmu pokračovat," uvedl generální manažer Martin Straka.
Jeřábek se do mateřského klubu vrátil před rokem z Třince a v sezoně odehrál za Plzeň včetně play off 51 utkání, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal sedm asistencí. Týmu pomohl k druhému místu po základní části, ve čtvrtfinále Západočeši prohráli 3:4 na zápasy se Spartou.
Účastník dvou mistrovství světa a olympijských her v Pekingu 2022 je trojnásobným extraligovým šampionem. V roce 2013 ovládl domácí play off s Plzní, v letech 2023 a 2024 s Třincem.
V roce 2018 byl Jeřábek v kádru Washingtonu při triumfu ve Stanleyově poháru, ale neodehrál dostatečný počet zápasů, aby oficiálně patřil mezi šampiony. Vedle NHL hrál i v KHL.
Zprávy ze dne 16. dubna 2026
Útočník Adam Titlbach se po třech letech v zámoří vrací do Plzně. Dvacetiletý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů podepsal na západě Čech dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 15. dubna 2026
Kouč hokejistů Sparty Jaroslav Nedvěd po vyřazení v rozhodujícím sedmém semifinále potvrdil, že u týmu končí a převezme jej dosavadní trenér reprezentační dvacítky Patrik Augusta. Šestapadesátiletý Nedvěd nastoupil k Pražanům 8. října po odvolání Pavla Grosse. Jak řekl na tiskové konferenci po prohře 0:1 v Pardubicích, tak už v té době věděl, že od nadcházející sezony bude u týmu Augusta.
„To bylo tak dané, protože Patrik Augusta má podepsáno na Spartě už rok smlouvu,“ řekl Nedvěd. Pokračovat nebude ani v roli asistenta.
Vítkovický klub ohlásil první posilu do nadcházející sezony. Podepsal víceletý kontrakt s obráncem Tomášem Pavelkou, jenž se právě v Ostravě narodil. „S rodinou jsme strašně rádi, že jsme se mohli vrátit a zakotvit tady,“ řekl Pavelka pro vítkovické webové stránky. „Jednání bylo docela rychlé a moc se mi to líbilo. Sedli jsme si během Velikonoc s vedením klubu včetně pana majitele Aleše Pavlíka a podepsali jsme smlouvu.“ Dvaatřicetiletý obránce působil v posledních třech sezonách v Hradci Králové, předtím hrál extraligu i za Spartu a Litvínov, s nímž získal v roce 2015 titul.
Zprávy ze dne 14. dubna 2026
Mistr světa z Prahy a někdejší útočník Chicaga, Detroitu či Ottawy Dominik Kubalík je na radaru Plzně a možná se vrátí. Tahle zpráva před pár dny obletěla svět fanoušků v hokejové extralize. Ano, jednou se to nejspíš stane. Ale ne hned. Více čtěte ZDE>>>
Slovenský obránce Marek Ďaloga po pěti letech opustí Kometu Brno, s kterou loni získal extraligový titul. Sedmatřicetiletý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu to řekl novinářům během srazu národního týmu v Topoľčanech.
Zprávy ze dne 13. dubna 2026
Olomouc posílí lotyšský reprezentační obránce Ralfs Freibergs, který nastupoval v této sezoně za Vítkovice. Pro čtyřiatřicetiletého hráče to bude už sedmé extraligové angažmá. V roce 2021 získal titul s Třincem. V nejvyšší české soutěži hrál také za Zlín, Kometu Brno, Litvínov a Hradec Králové.
Zprávy ze dne 11. dubna 2026
V Hradci Králové končí šest hokejistů včetně obránce Tomáše Pavelky a kanadského útočníka Connora Bunnamana, kteří měli smlouvu i na příští sezonu. V týmu nebudou pokračovat ani brankář Filip Novotný a útočníci Jakub Pour, Steve Moses, Šimon Marha a Petr Hašek, kterým vyprší kontrakty. Východočeský klub to oznámil na svém webu.
Zprávy ze dne 10. dubna 2026
Obránce Martin Skärberg a útočníci Jan Buchtele s Vojtěchem Hradcem budou i nadále hrát hokejovou extraligu za Mladou Boleslav. Skärberg s klubem podepsal novou, dvouletou smlouvu, Hradec roční a na Buchteleho Středočeši uplatnili opci. Bruslaři o tom informovali na svém webu.
Josef Jandač povede i v příští sezoně tým Plzně. Novinářům to řekl spolumajitel a sportovní manažer klubu Martin Straka. S trenérem zůstane i celý realizační tým. „Domluvili jsme se znovu na rok. Je zkušený, herní tvář týmu byla dobrá celou sezonu, hráči ho poslouchají. Ale není to jen o něm,“ připomněl Straka. Potvrdil rovněž odchod obránců Petra Zámorského (Mladá Boleslav) a Davida Kvasničky, pokračovat nebude ani Adrián Holešinský, který končil sezonu v Českých Budějovicích. Kariéru končí Marek Soukup, v klubu však bude dál pracovat. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. dubna 2026
Sotva dotrénoval, svlékl si reprezentační dres a šel fandit týmu, do kterého se možná v příští sezoně vrátí. Reprezentační útočník Daniel Voženílek se šel podívat na hokejisty Třince, kteří v hlavní hale porazili Karlovy Vary a jsou blízko postupu do extraligového finále. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
Karlovy Vary si pojistily brankářskou jedničku. Během třetího zápasu semifinálové série s Třincem oznámily prodloužení smlouvy s Dominikem Frodlem, opora Energie by měla zůstat v klubu až do roku 2029. O velké hře gólmanů v semifinále proti Třinci čtěte ZDE >>>
Hokejový obránce Tomáš Černý a útočník Karel Plášek budou i v příští sezoně působit v extraligové Olomouci. Hanáci na sociální síti X oznámili bez dalších podrobností, že oba hráči podepsali s klubem nové smlouvy.
Osmadvacetiletý Černý působí v Olomouci od sezony 2020/21. V tomto ročníku odehrál 45 zápasů, vstřelil dvě branky a přidal šest asistencí. Celkově v extralize nastoupil k 275 utkáním s bilancí sedmi gólů a 33 přihrávek, vedle Olomouce hrál i za Vítkovice.
O tři roky mladší Plášek přišel na Hanou v roce 2022 po návratu ze zámoří. V poslední sezoně odehrál 46 zápasů, v nichž dal 12 branek a přidal šest asistencí. Byl druhým nejlepším střelcem týmu po Petru Fridrichovi (21). Bývalý hráč Komety Plášek v extralize nastoupil do 279 utkání a nasbíral 84 bodů (40+44).
Obránce Karel Křepelka a útočníci Aleksi Rekonen s Vojtěchem Malínkem budou nadále hrát za Mladou Boleslav. Středočeši na klubovém webu oznámili, že trojice hráčů s Bruslaři podepsala nové, dvouleté smlouvy.
V týmu hokejistů extraligového Kladna ukončili působení švédský brankář Oscar Dansk a americký obránce Wyatte Wylie. Hledají si nové angažmá. Rytíři o tom informovali na klubovém webu.
Dvaatřicetiletý Dansk, jenž během kariéry odchytal i šest zápasů za Vegas Golden Knights v zámořské NHL, posílil Středočechy zkraje října a doplnil týmovou jedničku Adama Brízgalu. Celkem zasáhl do 13 utkání o extraligové body, v průměru inkasoval 3,17 gólu na zápas a měl úspěšnost zákroků 89,57 procenta.
Šestadvacetiletý Wylie přišel před polovinou listopadu. V základní části stihl 30 startů, v nichž zaznamenal dvě branky a sedm asistencí. V dramatickém předkole play off proti Spartě nastoupil do všech pěti zápasů a přidal tři nahrávky. Pro Rytíře skončila sezona prohrou v prodloužení rozhodující páté bitvy.
Zprávy ze dne 5. dubna 2026
Samuel Vigneault bude pokračovat v Kladně. 30letý kanadský útočník za Rytíře v 55 zápasech zapsal 27 bodů (13+14) a patřil k důležitým článkům sestavy. Byl také o poznání produktivnější oproti své předchozí štaci ve švédském MoDo. „Pozice centra je klíčová a jeho výkony se v průběhu sezony stupňovaly. V play off patřil mezi klíčové hráče a věříme, že na svou hru z vyřazovacích bojů naváže,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec, jenž tým převzal v závěru roku také jako hlavní kouč.
Zprávy ze dne 3. dubna 2026
Den po 40. narozeninách prodloužil obránce Jiří Ondrušek smlouvu v Olomouci, kde je kapitánem. Hanácký klub to dnes bez dalších podrobností oznámil na sociálních sítích. Ondrušek je odchovancem Olomouce, strávil v ní prakticky celou kariéru. Jen v sezoně 2006/07 při působení v první lize vypomáhal v třetí nejvyšší soutěži Šternberku a v ročnících 2011/12 a 2012/13 extraligovým Vítkovicím.
Zprávy ze dne 2. dubna 2026
Vítkovice se po extraligové sezoně, která skončila zklamáním v podobě vyřazení již v předkole play off, rozloučily s devítkou hokejistů. V dresu Ostravanů už nebudou nastupovat brankář Lukáš Klimeš, obránci Ralfs Freibergs, Vojtěch Budík a Matěj Prčík a útočníci Branden Troock, Lucas Edmonds, Martin Hanzl, Vojtěch Lednický a Matěj Přibyl.
Zprávy ze dne 1. dubna 2026
Hokejisty Mladé Boleslavi povede do příští extraligové sezony v roli hlavního kouče Petr Haken. Jeho asistentem bude Jakub Klepiš. Druhého asistenta představí Středočeši později, patrně na začátku května. Klub o složení trenérského týmu informoval na webu.