Přestupy v extralize ONLINE: Dynamo udrželo beky, Maxwell do Německa?

15:42 - ML. BOLESLAV - V aktuální sezoně patřil mezi opory Mladé Boleslavi a dokonce si brankář Brandon Maxwell vybojoval nominaci na ZOH do Pchjongčchangu. V dresu USA však neodchytal ani jedno utkání a po čtyřech sezonách v Česku by mohl zamířit do zahraničí. Podle webu eishockeynews.de by mohl zamířit do německého Straubingu, předposledního týmu základní části DEL.