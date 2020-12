Přestupy v extralize ONLINE: Forman by měl hostovat v Motoru

21:05

HOSTOVÁNÍ - Trápící se Pardubice přichází se zajímavou posilou do brankoviště. Dres Dynama oblékne gólman Daniel Vladař, hráč Bostonu. Třiadvacetiletá trojka Bruins zůstane v extralize do doby, než bude týmem z NHL povolána zpět do zámoří. „Na základě vývoje začátku sezony a zranění Milana Kloučka v zápase proti Třinci, byť nebylo naštěstí nijak vážné, jsme se rozhodli doplnit brankářský tým o Dana Vladaře. Jednání s Bostonem byla velice rychlá. Dan patří k velice talentovaným gólmanům, což potvrdil v loňské sezoně AHL. Jeho angažování nám pomůže rozložit velkou zápasovou zátěž, která nás v následujícím období čeká,“ řekl Dušan Salfický, sportovní ředitel Pardubic pro klubový web.