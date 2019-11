Přestupy v extralize ONLINE: Hrachovina se vrací, zvolil Liberec | iSport.cz

16:45

PŘESTUP - Mužstvo pod Ještědem získalo kvalitní posilu do brankoviště! Vedení Liberce se povedlo přivést gólmana Dominika Hrachovinu. Pětadvacetiletý brankář se zkušenostmi z reprezentace se po neúspěšném angažmá ve Švýcarsku vrací do Česka, kde si poprvé v kariéře zachytá v Tipsport extralize. S Bílými Tygry podepsal smlouvu do 30. dubna 2020. „Dominik se nenachází v ideální fázi své jinak skvěle rozjeté kariéry. Byť je ještě stále velmi mladý, má za sebou úspěšné roky ve Finsku, ale také poslední dvě nepodařená angažmá v KHL a Švýcarsku. Rozhodně mu ale nechybí chuť a síla se sezónou něco udělat, a i to je důvod, proč jsme se rozhodli jej přivést do Liberce. Naším dalším motivem je pak posílení týmu na klíčové pozici brankáře, kde zatím nejsme moc spokojeni. Bohužel se nemůžeme s Dominikem domluvit na delším kontraktu, protože od další sezony má platnou smlouvu ve Finsku,“ řekl Filip Pešán, sportovní manažer Liberce o dvojnásobném mistrovi finské ligy.