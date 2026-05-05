Přestupy v extralize ONLINE: Kladno hlásí velkou posilu! Kempný podepsal roční smlouvu

Sledujte přestupové dění v hokejové extralize ONLINE
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Zprávy ze dne 5. května 2026

Rytíři Kladno
5. května 2026 · 11:02

Kladno potvrdilo příchod velké posily! Roční smlouvu s Rytíři podepsal pětatřicetiletý reprezentační obránce Michal Kempný. Uplynulou sezonu strávil ve švédském Brynäs, předtím působil ve Spartě. V NHL hrál za Chicago a Washington, se kterým v roce 2018 získal Stanley Cup, je také mistrem světa z Prahy 2024. „Samozřejmě budu chtít odvádět co nejlepší výkony a nějakým způsobem pomoct týmu k úspěchu. Bude to o tvrdé každodenní práci a cestě v sezoně. Těším se na to,“ uvedl Kempný.

Zprávy ze dne 4. května 2026

4. května 2026 · 15:55

Začátek května spustil velké oznamování posil proudících do české extraligy. Podcast Zimák si připravil velký přehled dosud oznámených příchodů, ale také spekulací, podpisů a odchodů. Přiblížil hráče, kteří jsou pod radarem. Redaktoři rozebrali, kdo z nich by se měl prosadit, které týmy posílily a na jakých adresách ještě budou mít práci.

Bílí Tygři Liberec
4. května 2026 · 13:31

Útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce, který s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezonu.

Oceláři Třinec
4. května 2026 · 12:10

Hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před šampionátem ve Švýcarsku, naposledy působil v Mladé Boleslavi. „Jsme rádi, že se nám Filipa povedlo získat. Jde o komplexního obránce v dobrém hokejovém věku, který má výborný pohyb. Filipovi přeju, ať se mu v našem dresu daří,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Rytíři Kladno
4. května 2026 · 10:12

Útočník Adam Kubík se po třech letech vrací do Kladna. Rytíři oznámili angažování sedmadvacetiletého hráče s reprezentačními zkušenostmi v tiskové zprávě. Kubík naposledy působil v Plzni. „Je to návrat domů. Moc se na to těším,“ řekl Kubík, jenž je kladenským odchovancem. „Mám očekávání od sebe, ale i od týmu. Tým se skládá slibně a přijdou zvučná jména. Věřím, že díky trenérskému štábu budeme hrát vysoko a budeme bavit fanoušky i sebe,“ dodal Kubík a poukázal na fakt, že na střídačku Středočechů se od příští sezony přesune reprezentační kouč Radim Rulík se svými asistenty.

HC Olomouc
4. května 2026 · 09:55

Vedení Olomouce oznámilo angažování hokejového útočníka Michala Vitoucha, který doposud působil ve Spartě. Dvaadvacetiletý hráč se tak opět v jednom týmu potká se starším bratrem Davidem, který na Hanou odešel ze Sparty již v průběhu sezony. 

Zprávy ze dne 3. května 2026

HC Sparta Praha
3. května 2026 · 14:02

Sparta oznámila konec dvou hráčů, s pražským klubem se loučí útočníci Jani Lajunen a Michal Vitouch. Finský forvard se vrací do rodné země, Vitouch bude pokračovat na jiné extraligové adrese.

Zprávy ze dne 2. května 2026

Rytíři Kladno
2. května 2026 · 10:29

Hokejisty Kladna posílí útočník Filip Přikryl. Pětadvacetiletý hráč, který má na kontě pět startů za seniorskou reprezentaci z minulé sezony, působil naposledy v Českých Budějovicích. „Filip je hráč v ideálním věku, který už má zkušenosti z extraligy, ale zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Věříme, že u nás může udělat další krok a být důležitou součástí týmu,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec. 

Oceláři Třinec
2. května 2026 · 09:10

Velký návrat! Do Třince se po dvou letech ve švýcarském Zugu vrací reprezentační útočník Daniel Voženílek, o čemž server iSport informoval už s předstihem. Dvojnásobný extraligový šampion se měl vrátit dokonce ještě v závěru nedávno skončené extraligové sezony, přestup ze Švýcarska se ovšem nestihl o pár minut. „Vše už bylo téměř hotové, chyběl jen podpis Zugu,“ odhalil pro klubový web sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. Rozhovor s Voženílkem o návratu ZDE>>>

Zprávy ze dne 1. května 2026

HC Olomouc
1. května 2026 · 16:26

Olomouc představila nového trenéra, mužstvo v příští sezoně povede šestašedesátiletý Petr Fiala. V klubu už v minulosti úspěšně působil, byl i u postupu do extraligy. „Petr Fiala má bohaté zkušenosti jak hráčské, tak i trenérské. Jsem přesvědčen, že vytvoří velmi kvalitní tandem s Petrem Svobodou,“ uvedl na klubovém facebooku generální manažer Erik Fürst. Hanáky dosud vedl Róbert Petrovický, který už byl představen jako nový kouč Českých Budějovic.

Vítkovice
1. května 2026 · 15:04

Vítkovice vítají velkou posilu do útoku! Dres mateřského klubu obleče po víc než pěti letech Šimon Stránský, jenž v předešlém roce a půl nastupoval za Kometu a dříve hrál v Litvínově a ve Finsku. S Ostravany nyní podepsal dlouhodobý kontrakt. „Když byla šance Šimona získat do našeho týmu, ani na vteřinu jsme neváhali. Jsme moc rádi, že se nám jej do nové sezony podařilo získat a zařadí se mezi další odchovance, kteří v týmu již jsou nebo přicházejí,“ hlásil po vítkovické webové stránky majitel Aleš Pavlík. V předešlých dnech se Ridera dohodla také s Tomášem Pavelkou, Rhettem Hollandem, Janem Bernovským, Dominikem Petrem, Filipem Krivošíkem a Patrikem Švančarou. 

Dynamo Pardubice
1. května 2026 · 12:37

Útočník Robert Kousal nebude pokračovat v Pardubicích, za které nastupoval 13 sezon. Dynamo oznámilo odchod trojnásobného extraligového šampiona, jenž se podílel i na letošním titulu, na svém webu. „Loučení s hráčem, jako je Robert Kousal, není nikdy jednoduché. Robert se nesmazatelně zapsal do historie našeho klubu a právem se řadí mezi klubové ikony. Po působení v zahraničí se navíc do Pardubic vrátil v těžkých časech, za což mu patří velký respekt,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Kometa Brno
1. května 2026 · 10:30
Na střídačku hokejistů Komety Brno se jako hlavní kouč vrací majitel klubu Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Více čtěte ZDE>>>
Boss Komety Libor Zábranský se vrací na střídačku jako hlavní trenér
Litvínov
1. května 2026 · 09:10

Vedení extraligového Litvínova dnes oznámilo jména osmi hráčů, kteří v klubu nebudou pokračovat. Severočeský celek opustí obránci Quinn Schmiemann, Markuss Komuls, František Gajdoš a útočníci Nicolas Hlava, Markus Hännikäinen, Axel Holmström, Maxim Čajkovič a Jaroslav Brož.

Kometa Brno
1. května 2026 · 09:02

Vedení extraligového Brna představilo deset nových tváří pro příští sezonu. Řada hokejistů v Kometě již působila. Na jih Moravy přichází slovenský brankář Eugen Rabčan, obránci Radek Kučeřík, Dalimil Mikyska, Richard Nedomlel, Američan Luke Witkowski a útočníci Michal Kunc, Silvester Kusko, Jan Süss, Slovák Maxim Čajkovič a Fin Robert Leino. Kometa na webu zároveň oznámila, že jedná o návratu Stanislava Svozila a Jakuba Brabence, kteří dosud působili v zámoří.

Motor České Budějovice
1. května 2026 · 07:49

Hokejisty Českých Budějovic posílí zkušený obránce Tomáš Kundrátek. Společně s mistrem světa z roku 2024 a účastníkem letošních olympijských her do Motoru přichází útočníci Samuel Drančák, Jakub Pour, Marek Zachar a Švéd Filip Ahl. Klub o tom informoval na svém webu.


Zprávy ze dne 30. dubna 2026

Mountfield HK
30. dubna 2026 · 17:32

Další posilou Mountfieldu HK je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva roky. „Věřím, že rychle zapadne do týmu i do našeho herního systému,“ uvedl trenér Tomáš Martinec na adresu bývalého českého reprezentanta.

HC Sparta Praha
30. dubna 2026 · 14:38
Sparta potvrdila nový realizační tým v čele s hlavním trenérem Patrikem Augustou. Detaily čtěte ZDE>>>
Patrik Augusta je novým koučem hokejové Sparty
Mladá Boleslav
30. dubna 2026 · 12:59

Hokejisty Mladé Boleslavi posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. „Petra Zámorského osobně velmi dobře znám. Vím, jak je fyzicky i psychicky připravený, měl by to být jeden z lídrů. Je to hráč na přesilovku s velmi dobrou ranou. Když jsme se dozvěděli, že přijdeme o Filipa Pyrochtu a že máme možnost získat jeho, neváhali jsme,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák, jenž v minulosti v Plzni působil. Zámorský hrál za Plzeň čtyři roky, v poslední sezoně byl s 28 body nejproduktivnějším obráncem týmu. Odchovanec Zlína odehrál v extralize 574 zápasů, ve kterých vstřelil 76 branek a přidal 187 asistencí. Vedle mateřského klubu a Plzně hrál i za Hradec Králové, Brno a Spartu. V roce 2014 získal se Zlínem mistrovský titul.

Karlovy Vary
30. dubna 2026 · 09:15

Karlovy Vary posílí finský obránce Elmeri Eronen. Jedenatřicetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi podepsal s Energií roční smlouvu s opcí. Klub o tom informoval na svém webu.

Zprávy ze dne 29. dubna 2026

Vítkovice
29. dubna 2026 · 18:44

Po pěti sezonách strávených v Kometě Brno bude kanadský obránce Rhett Holland hrát extraligu za Vítkovice. V české nejvyšší soutěži to bude ještě po Pardubicích jeho třetí působiště. Vítkovický klub na svém webu oznámil, že s dvaatřicetiletým zadákem podepsal víceletou smlouvu.

HC Škoda Plzeň
29. dubna 2026 · 18:30

Obránce Stuart Percy končí předčasně v angažmá v Plzni. Západočeši na svém webu oznámili, že se dohodli s dvaatřicetiletým kanadským bekem na rozvázání smlouvy. Percy přišel do Plzně před rokem z Vítkovic.

Oceláři Třinec
29. dubna 2026 · 17:45

Po sezoně se měl tahoun Ocelářů stěhovat do Vítkovic, nicméně konec Václava Varadi vnesl do hotové přestupní trasy nezacelitelnou trhlinu. Co bude s Andrejem Nestrašilem dál, čtěte ZDE >>>

Andrej Nestrašil se raduje z gólu
29. dubna 2026 · 14:24

První posilou libereckých hokejistů pro další extraligovou sezonu se stal obránce Tomáš Hanousek, který už v klubu působil v letech 2018 až 2021. V uplynulé sezoně nastupoval v první lize za Zlín a Bílým Tygrům vypomohl v nejvyšší soutěži během měsíčního hostování. Pod Ještědem podepsal roční smlouvu s opcí, uvedl klub na svém webu.

Karlovy Vary
29. dubna 2026 · 09:41

Hokejisty extraligových Karlových Varů posílí finský obránce Tobias Winberg. Sedmadvacetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi podepsal na západě Čech roční smlouvu s opcí, klub o tom informoval na svém webu.

Zprávy ze dne 28. dubna 2026

28. dubna 2026 · 17:51

Další posilou Vítkovic je slovenský reprezentační útočník Filip Krivošík, který přichází z Košic. Za Košice v této sezoně nasbíral 23 branek a 25 asistencí. Loni s týmem vyhrál slovenskou extraligu, letos vypadl v semifinále. Titul získal v minulosti i ve Finsku v dresu Hämeenlinny. V ročníku 2023/24 odehrál 23 zápasů za Mladou Boleslav. „O Filipově příchodu jsme jednali již před třemi lety. Našemu útoku přinese svou urostlou postavou sílu, důraz. Navíc jeho držení hole na pravou stranu je velkou výhodou,“ řekl výkonný manažer Patrik Rimmel.

HC Škoda Plzeň
28. dubna 2026 · 15:57

Obránce Aleš Čech bude po angažmá v Mladé Boleslavi hrát hokejovou extraligu za Plzeň. Západočeši příchod jednadvacetiletého majitele stříbra a bronzu z mistrovství světa hráčů do 20 let oznámili na klubovém webu. Čech v novém působišti podepsal smlouvu na dvě sezony s opcí na další.

Vítkovice
28. dubna 2026 · 11:56

Útočníci Jan Bernovský a Dominik Petr budou v příští sezoně působit v extraligových Vítkovicích. Pětadvacetiletý Bernovský se do ostravského klubu vrací z první ligy, kde naposledy působil v Litoměřicích, o pět let mladší Petr hrál poslední tři sezony v zámořské juniorské soutěži WHL. Vítkovice o jejich angažování informovaly na svém webu.

Zprávy ze dne 27. dubna 2026

HC Olomouc
27. dubna 2026 · 12:52

Útočník Martin Štohanzl bude hrát v extralize za Olomouc. K novému angažmá mu dopomohla vydařená sezona v první lize, kde byl v základní části nejproduktivnějším hráčem Kolína. O příchodu šestadvacetiletého hokejisty informoval olomoucký klub na svém webu.

Motor České Budějovice
27. dubna 2026 · 12:28

Novým trenérem Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém webu.

