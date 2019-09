Přestupy v extralize ONLINE: Kladno má gólmana, bere slovenskou hvězdičku | iSport.cz

16:50

HOSTOVÁNÍ - Ze severu Čech se vrací domů. Zkušený útočník Jakub Valský opouští liberecké Bílé Tygry a v rámci hostování do konce ledna posílí Kladno. Vítěz extraligy z roku 2016 se do mateřského klubu vrací po sedmi letech. „Jakub Valský se po setrvání Libora Hudáčka a návratu Michala Bulíře ocitl mimo prvních šest útočníků, kam svým stylem hokeje patří. V nabitém kádru jsme proto pro něj nenašli adekvátní místo, a proto jsme Kubu uvolnili do konce ledna na hostování do Kladna. Před uzávěrkou přestupového termínu se bude dále jednat o případném návratu Kuby do našeho kádru. Přejeme mu úspěšný vstup do sezony,“ řekl sportovní manažer Filip Pešán pro klubový web. Vedení Rytířů navíc oznámilo, že slovenský forvard Martin Réway uspěl na zkoušce a podepsal s týmem kontrakt do konce sezony. Tým Jaromíra Jágra také potvrdil, že jedná o smlouvě s brankářem Alexandrem Salákem a obráncem Michalem Barinkou.