Přestupy v extralize ONLINE: Kladno prodloužilo kontrakt rakouskému obránci | iSport.cz

11:35'

PŘESTUP – Novou akvizici do defenzivy ohlásily Vítkovice, kam zamířil 20letý slovenský obránce Martin Bodák. Kapitán reprezentační dvacítky přestoupil z kanadského juniorského klubu Kootenay Ice působící ve WHL, kde hrál dva roky. Před odchodem do zámoří působil ve Finsku, kde za Tapparu Tampere naskočil i do čtyř zápasů v nejvyšší soutěži. „Je to mladý a perspektivní bek, pravák, který už okusil roli lídra v reprezentaci na mistrovství světa. Prošel mládežnickým programem Tappary Tampere a také kanadskou juniorskou. Výzva pro nás trenéry je zapracovat ho do velkého hokeje a pro něj je výzva ukázat, že má na to, aby byl dlouhodobě platným hráčem v extralize,“ řekl pro klubový web trenér Jakub Petr.