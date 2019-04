Přestupy v extralize ONLINE: Köhler se vrací do Zlína! Fiala nový kouč Komety? | iSport.cz

11:30'

SPARTA – Velká přestupová bomba? Možná. Na Spartu se vrací veterán Jaroslav Hlinka, se kterým se Pražané dohodli na případných střídavých startech. Hlinka se zatím zapojí do tréninku. „Bude se u nás připravovat, bude součástí našeho mužstva, naším mladým útočníkům toho může spoustu ukázat a poradit, možná klukům pomoct s přesilovkou či buly. Kdybychom vzájemně cítili, že nastal čas na to, aby pomohl i přímo při zápase na ledě, třeba se dočkáme i dalších jeho zápisů do kroniky extralig,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Michal Broš. Hlinka skončil ve Spartě po minulé sezoně, kdy se nedohodl na další spolupráci. V současné sezoně naskočil do čtyř zápasů za druholigové Vrchlabí. Nad nabídkou Sparty dlouho nepřemýšlel. „Znamená pro mě moc a byl bych rád, kdybych klukům dokázal jakkoliv pomoct,“ řekl. Více čtěte ZDE >>>