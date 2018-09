Přestupy v extralize ONLINE: Litvínov hledá dvojku, Karafiát jde do Vsetína

18:47'

MLADÁ BOLESLAV – Kádr redukuje i Mladá Boleslav, která do prvoligové Slavie pustila mladého obránce Františka Hrdinku. Dohoda je taková, že odchovanec Letňan bude hrát i trénovat se Slavií. „Stane se členem našeho týmu a pro Boleslav by byl v případě potřeby k dispozici,“ uvedl na klubovém webu „sešívaných“ hlavní trenér Miloš Říha mladší. Hrdinka nastoupil za Slavii už ve třech přípravných zápasech. „Ukázal, že se jedná o kvalitního hráče. Určitě by nám měl pomoci,“ dodal Říha. Hrdinka má v extralize zatím bilanci 40 utkání, ve kterých zapsal jednu asistenci, navíc reprezentoval na posledních dvou světových šampionátech do 20 let.